辭職｜現職安穩、人工不錯但老闆態度差？　17條問題助你決定去留

疫情無疑改變了許多人的生活方式以及工作模式，後疫情時代，世界各地有數百萬人正在考慮辭職，如果你也面臨到底要不要提離職的情況，不妨先從這些問題開始考慮。



疫情無疑改變了許多人的生活方式以及工作模式，後疫情時代，世界各地有數百萬人正在考慮辭職，如果你也面臨到底要不要提離職的情況，不妨先從這些問題開始考慮。每個人都可能在工作中感到無力，現在有數百萬人在質疑他們的工作。許多人的困境是：我該怎麼辦，即使我想改變，我還是堅持還是放棄？

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在英國和愛爾蘭，Personio 的一項調查發現，38% 的受訪者計劃在未來 6-12 個月內離職。美國勞工部報告說，僅在 4 月份就有 400 萬人辭職。在美國甚至有人談論大辭職，這種現像也被稱為更替海嘯（變革的海嘯）。目前尚不清楚這種現像是由廣泛的變革衝動推動的，還是大流行和從智能工作方法開始的日常工作中斷的心理後果之一。事實上有。然而，改變也存在風險。因此，如果你也面臨到底要不要提離職的情況，在跟老闆開口提離職之前，最好先問自己一些問題。根據《衛報》諮詢的心理學家的說法——鑑於英國民意調查發現人們對他們的工作缺乏熱愛——這 17 人對於澄清自己的內心至關重要。

提離職前你需要問自己的17個問題

#01 我應該考慮留下嗎？

如果你的工作給你帶來嚴重的精神或身體不適，也許是因為壓力或長期過度工作，那麼停止工作可能是正確的。它本質上是由自我保護決定的決定，也稱為生存本能，這是人類數百萬年來的系統發育中銘刻的東西。

#02 我為甚麼當初會選擇這份工作？

當你考慮下一步時，重新關注最初讓你接受工作的原因可能會有所幫助。到目前為止，你的職業道路是甚麼？回顧過去以更好地理解現在也是規劃未來的一種普遍有用的方法。

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#03 我有多久沒有這種感覺了？

想想你上次在工作中開心是甚麼時候會很有幫助。如果已經好幾年了，那麼在大流行之前，可能不值得再拖延了，避免不斷推遲決定，因為如果您有這種感覺，也會有一些充分的理由。但要小心——這是許多心理學家的建議——因為簡單地換工作可能不是解決更普遍性質的不確定和困難情況的關鍵。您可能會發現自己處於精疲力竭的狀態，這就是為甚麼最好請假而不是解僱您的原因。

#04 我真正想要做甚麼？

好問題，但可能很難回答。因為它超越了對工作的不滿，而是關於一個人想要的生活方式、一個人的價值觀、一個人對超越職業的滿足感。

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#05 我想要過甚麼樣的生活？

我們必須通過經常重複這個練習來想像一個“理想的明天”：實際上這是一個想像未來的問題，幾週後，你會更清楚地看到你真正想要做甚麼。

#06 我的朋友和家人怎麼說？

大家都知道，親近我們的人比我們更能客觀地看到我們關心的事情。無論如何，如果沒有最親近的人的支持，生活很難發生重大改變，尤其是在有經濟需求的情況下：擁有盟友、參與其中並獲得授權，對於走上新道路很重要。

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#07 如果我選擇離職，我會失去甚麼？

改變不可避免地意味著妥協。總有東西留在地上。清楚你要告別甚麼——朋友和人際關係、福利和穩定、社交和家庭日常——可以清楚地表明你是否真的準備放棄。

#08 如果我選擇離職，我能得到甚麼？

換個角度看待自己是一個很有用的問題，尤其是如果你在同一個工作場所工作了很多年，你對自己在就業市場上的價值失去了一點感覺，或者你已經在舒適圈裡面打滾太久。尤其是在加薪和升職方面被忽視了：在這種情況下，一份新工作可以帶來新的目標。

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#09 我是否與我的老闆討論過每個選項？

假設你離職是為了希望得到某些條件，但其實在新工作中想要的一些東西，也可能也會在你現在的工作中得到。因此，如果有可能獲得新的條件，例如靈活的或減少的工作時間，或更高的工資，不妨先試著與你的老闆進行溝通討論。

#10 我是否必須等待回到辦公室才能做出決定？

如果你想改變，等待也無濟於事。如果你是遠程工作，則更容易尋找另一份工作。但是，如果您猶豫不決，那麼不妨試著與你的老闆討論“混合”工作的過渡可能，畢竟對你來粗，你需要清楚你要甚麼。

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#11 我應該因為一個“有毒”的老闆辭職嗎？

在這種情況下，您應該聯繫人事部門，看看是否有其他選擇。大公司一般都有，小公司比較少，你的心理健康絕對比任何事情都來得重要，在方法論層面上，在達到突破點之前找到並適應理想的決定是很有用的。

#12 我甚麼時候應該因壓力而辭職？

壓力會對生活質量產生負面影響。如果它導致睡眠障礙、遠離家人、或抑制社交、或導致高血壓，那麼你必須問自己幾個問題。在一些公司中，過度工作和壓力可能是結構性的，這也取決於他們經營的部門；但是有必要了解壓力的來源是甚麼，如果它們是暫時的、偶然的，如果它們涉及到自己的個人情況，也是為了最終制定管理它的策略。

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#13 我的期望是否能夠被滿足？

有人說，如果你熱愛你所做的事情，你永遠不會在你的生活中工作一天。但一份完美的工作可能是一個神話。做自己的老闆尤其令人著迷，但這首先是一項非常艱苦的工作，因為它需要嚴格的自律。換工作所需的能量很多。許多人在探索了替代方案後，仍留在原地。

#14 離職之後我的財務會有風險嗎？

這個問題的風險傾向因人而異。但是，如果你打算辭職找新工作，則建議進行兩次計算並評估經濟利潤，如果你是打算自行創業，通常至少在 12 個月內顯示。如果您有信心憑藉自己的專業精神獲得另一個職位，則此風險可能會減少。此外在這段期間的開銷必須更加謹慎：你需要對自己的財務狀況有一個清晰的認識。

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#15 我把工作跟生活切開會有所幫助嗎？

工作可能已經占據了我們的生活，尤其是居家辦公期間。如果你的工作已經和生活混在一起，建議你必須重新定義你的價值觀，投資於人際關係，培養於工作之外的一些愛好和興趣。

#16 現在是正確的時間點嗎？

另一個好問題：畢竟目前來說勞動力市場仍然非常不確定，景氣尚未復的狀況之下，加上健康、經濟、能源、通貨膨脹等種種影響。你可能需要幾個月的時間才能找到另一份工作，尤其是在像義大利這樣失業率很高的地方。用宿命論把你的心放在障礙上——比如“我想改變，然後我們會看到”——可能不是最明智的選擇：最好一步一步地進行，反思你想要甚麼，在精神上擺脫現在，將自己投射到未來，彌補準備工作中的任何差距，或在邁出一大步之前增加儲蓄。

#17 為甚麼我拿不定主意？

某些時候，你只需要做出決定，開始相信自己的生活。在方法論層面，它可以通過自生訓練的方式幫助確定邁出一大步的 X 日期，反思並繼續質疑自己直到那個日期。然後你做出決定並離開，沒有回頭路，已經決定了：你只需要專注於一步的執行，就像跳台滑雪運動員從蹦床上跳下來一樣。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「該走還是該留？」給無法下定決心的你，提離職前你需要問自己的 17 個問題】