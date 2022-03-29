見工｜面試官笑容可掬？別以為獲取錄成數大　或許他已給你負評

你可能有一種想法：求職面試是雙向的，面試官in你的時候，你也在in這間公司。而笑面迎人的面試官，更容易令你對這間公司產生好印象。

其實無論是笑臉還是黑面，都是一種刻意表現。今天半宅職薯就和大家分析面試官的態度和你面試表現的關係。



大部分人的想法

大部分人的想法就是：要是面試官掛着一副笑臉，問題偏向簡單，臨別的時候再三感激你參與面試，那麼成功機會便很高。

那麼我可以告訴你，這種想法對於初階職位工種大概是正確的，但對於中階職位，情況便截然不同了。

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中階職位面試

中階職位的面試遴選，比初階職位複雜得多。

一位中階職位的員工，例如是分店經理，隨時須要代表公司處理難搞的客戶，甚至乎應付傳媒，心理質素低一點也不行。故此在面試遴選之中，面試官會盡一切方法測試你的情緒智商以及受壓能力。而黑面，就是其中一種方法。

代入面試官角度

當你代入面試官角度，你會發現一個應徵者的大概水平，大致上在回答兩三條問題之後便可以反映出來。

要是面試官覺得你表現良好，他自然會問更加困難的問題，向你施加壓力，迫使你面對更加困難的狀況，測試你巔峰水平表現。

所以有時候，面試官對你窮追猛打又黑面，其實是出於測試需要，而並非真的是一個衰人。要是你在這樣困難的狀況下也能保持自信、頭腦清醒、表達清晰、發揮自如，那麼便算過關了。

相反，要是你回以一個黑面的話，那麼你便在不知不覺之間fail了。

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笑臉迎人，可能是失敗徵兆

當然，面試官也會代入應徵者的角度：如果應徵者在面試過後感覺被玩弄而又得不到offer，一定會非常憤怒，甚至在面試過後「唱衰」這間公司。

要是面試官在問了兩三條問題後，已經確定應徵者水平不夠的話，他大致會為這次面試打圓場：問一些簡單的問題，讓應徵者心裏感到愉悅；露出友善的笑臉，感激應徵者抽空參與這次面試，讓應徵者在心中為這間公司加分，也從另類方式建立公司的正面形象。

最後，面試官會客氣的着應徵者等消息。當然，這會是一個永遠等不到的消息。

結語

中階的面試，比大部分人心中所想複雜得多。對你黑面的面試官不一定是衰人；笑容可掬的面試官也不代表會聘請你。所以鍛鍊出良好的情緒智商，會是邁進公司中層的第一步。

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