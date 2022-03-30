搵工｜履歷怎寫才不被電腦篩走？CV符合7個要求　獲面機會大增

許多跨國企業或大型企業愛用的求職者追蹤系統 ATS，運用電腦運算與資料統整，快速篩選履歷毫不留情。面對求職新趨勢，快來掌握下面關鍵字，成功戰勝 ATS！



認識求職者追蹤系統 ATS

ATS（Applicant Tracking System）顧名思義就是幫助大企業自動建立資料庫、追蹤比對、篩選求職者資訊的軟體。在企業面對海量的求職履歷時，能夠快速地處理大量數據，減少在篩選人才時所需耗費的時間與人力，並且透過特定參數的搜尋，精準幫助企業找到合適人選來通知面試。這樣便利的系統在跨國企業與重視效率的海選徵才中，更是逐漸成為不可或缺的一環！對於想要向海外投遞履歷、挑戰新市場的求職者而言，最重要的就是成為「不被系統輕易過濾掉」的人才。透過下面 7 個撰寫求職履歷關鍵，讓我們一起來擊敗 ATS 系統，成為茫茫履歷海中的閃耀之星！

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ATS-friendly resume 求職者追蹤系統友善履歷

ATS 這個名詞後面加上 -friendly 形容詞的組合後，結合兩個字的意涵，轉化為複合形容詞，-friendly 表示對於某件事「無害的；友善的；適合的」，這裡便解釋為對 ATS 系統友善的履歷表。在日常生活中與報章雜誌中，這樣的修辭結構十分常見，運用範圍也很廣。例如 pet-friendly restaurant（寵物友善餐廳）、money-friendly tips（省錢理財技巧）、eco-friendly car（環境友善汽車）、ocean-friendly sunscreen（不傷害海洋環境的防曬乳）。

To write an ATS-friendly resume, you have to consider how the system reads and classifies data.（要寫出一份 ATS 友善的履歷，你必須考慮到該系統如何讀取和分類數據。）

Compatible file 相容檔案

Compatible 形容詞，用來形容人時可以表示「為人隨和好相處」，這裡解釋為電腦系統中的「相容性，相通性」。面對 ATS 系統的篩選，最害怕的就是自己履歷檔案格式，是求職公司所使用的篩選系統無法讀取的。與一般印象相左的是，PDF 檔案並非所有格式中與求職系統最相容的。PDF 格式雖然可以完整保存自己的履歷樣式與圖片，避免在傳送的過程中缺失，但並非所有 ATS 都能夠完整解讀 PDF 檔案中的訊息。最好的方式，就是直接在求職時確認該公司偏好的檔案格式與投遞管道，避免自己辛苦撰寫的履歷表無法被系統讀取。如果求職的公司沒有特別說明，最安全的做法就是使用 .doc 或是 .docx 的微軟 Word 檔案格式，兼具排版的彈性又具廣泛系統相容性。

The format is not a compatible file, so I can't open it on my computer.（這個文件格式不是相容檔案，所以我無法在我的電腦上打開它。）

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Spelling check 拼字檢查校正

Spell 動詞加上 -ing 轉化為動名詞，後方加上 check，也就是在打英文內容時常使用的拼字校正功能。千萬不要忽略這個小細節，因為魔鬼就藏在這裏。電腦系統在比對關鍵字與歸納資料時，對於拼音的錯誤與錯別字的容錯度比人眼閱讀低，自然而然地履歷就容易被演算法排除。想要避免這個問題很容易，網路上有許多錯字或文法檢查的網站如 Grammarly 能輕鬆幫你揪出單字文法錯誤，更能依據需求推薦其他同義字來提升履歷的英文專業度。

The software can help you conduct a rapid spelling check and suggest alternative words if needed.（這個軟體可以幫助你進行快速地拼寫檢查，並在需要時建議替代詞。）

Buried content 隱藏式內容

Bury 動詞表示為「掩埋，埋葬」，在這裡轉化為形容詞。Content 名詞即為概括所有的內容資訊。兩個字在這邊結合，表示為深埋在履歷表資訊中，無法輕易被系統解讀，而容易被忽略的訊息。常見的隱藏式內容如圖片資訊、特殊字元符號、隱藏在檔案頁首與頁尾的文字等，都可能因此被系統自動忽略。所以請盡量避免將重要的個人聯絡資訊、履歷亮點等以上述的格式呈現。根據針對美國就業市場的調查研究，有 25% 的求職者會因為將個人聯絡資訊放在履歷的頁首或頁尾區塊，而讓履歷石沈大海。

Not all ATS are able to properly read and parse information stored in the buried content like pictures or header and footer sections of a Word document.（並非所有 ATS 都能正確讀取和解析存儲在隱藏內容中的訊息，例如 Word 文檔的圖片或頁首和頁尾的內容。）

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Embedded graphics 嵌入式圖片

Embed 表示將物品牢牢嵌入或埋入另一件物品中，在此為形容詞用法，表示「埋入，嵌入」。與上方隱藏式內容相同，有些人喜歡將自己的工作經歷與技能以圖表的方式，視覺化的設計讓人一目瞭然，但對於電腦系統來說卻是一大挑戰。 ATS 往往無法擷取圖片中的文字與數據，而導致資料流失。如果真的有必要以圖片呈現時，不如選擇在圖片旁加上文字敘述補充說明。

Most ATS cannot read information stored within embedded graphics, so all of those details will be lost on the system.（大多數 ATS 都無法讀取在嵌入式圖片中的訊息，因此其中所有細節都將在系統上遺失。）

Chronological work history 年序工作經歷

Chronological 為形容詞，表示數據與資料以「發生的年代順序排列的」。

在通過 ATS 的層層篩選中，「清楚的邏輯」是關鍵！以 ATS 的角度來說，有清楚的重點提要與按照年代時序排列清楚的工作經歷，大大勝過綜合描述的功能性履歷（將履歷以能力歸類而非時間）！一篇好的履歷表可以讓 ATS 清楚地透過時間順序清楚排列出資歷，並結合各項專業能力，使得雀屏中選的機率大增。

Please present the data in chronological order for future tracking.（請將資料以時間順序的方式呈現以利後續的追蹤。）

Keyword optimization 關鍵字優化

Keyword 就是關鍵字的意思。Optimize 動詞為「優化，效益最佳化」，加上 -tion 字尾轉化為名詞，表示優化的過程與動作。就像是搜尋引擎中的關鍵字一般，ATS 同樣具有讓公司使用特定關鍵字來搜尋人才技能與資歷的功能。最直接的做法，就是針對你的應徵的職位描述，蒐集其中常用關鍵字與同義字，適當地與自己的經歷與技能結合，並且試著使用該關鍵字在履歷的不同區塊中兩次以上，創造履歷組合與系統演算法的高度關聯性。這裡介紹一個自動幫助你檢查關鍵字的網址：Online-Utility.org 關鍵字檢查器，只要把應徵的職稱描述貼入，檢查器就會自動比對出每個詞彙出現的頻率！

Keyword frequency and placement throughout your resume are another two important factors in keyword optimization for your resume.（履歷中關鍵字出現的頻率和位置是履歷關鍵字優化的另外兩個重要因素。）

看完上面的重點提示，是不是也對寫出一篇不被 ATS 忽略的履歷，更有信心了呢？現在就循著上面七點關鍵，打開履歷表逐步修改加強，幫助自己在 ATS 的殘酷篩選中層層過關，在眾多的求職者中脫穎而出吧！

【本文獲「VoiceTube」授權轉載。】