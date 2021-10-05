搵工｜HR為何要問「有其他offer嗎」？行內人一原因想聽到真實話

隨着疫情趨緩，不少公司都開始重新徵才面試，而在面試時，主管都會透過不同類的問題，來瞭解求職者的專業性及臨機應變的能力。對此，便有一位網友好奇，「若被面試官問到『有拿到其他offer嗎？』應該要怎麼回答呢？」



原PO在PTT上以「『有拿到其他offer嗎？』該怎麼回答」為題發文，表示自己最近的幾個面試都有被問「有拿到其他offer嗎？」便讓他十分好奇這道題目的背後動機，就和朋友聊了聊，而對方則覺得可能是面試官覺得原PO還不錯，所以想要知道這份工作對原PO的重要性，「不希望給了你offer，然而你騎驢找馬，根本不會考慮他們」。

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而朋友這樣的回答，則讓原PO疑惑道「說已經拿到了好幾份offer，怕面試官就把機會留給其他人；說都沒有，好像顯得行情不好，面試官說不定會多看你兩眼挑毛病；若推託過去（例如說這是近期第一家面試），在這個部份就沒有加到分」，因此便想藉此貼文詢問網友「該怎麼回答這個問題？」

此文一出，便有許多網友紛紛留言表示，「別想太多，實話實說就好」、「建議不要說謊，就老實說，HR（人資部門）其實圈子很小」、「就老實說，如果不想說拿到offer，就說進行中！這是拿來抬價的，對談薪資有幫助，甚至可加快流程」、「實話實說，人資之間也是有人脈的，你說謊難保人資不會發現，這點沒甚麼好隱瞞的」。

更有過來人也藉此分享自身經歷，「目前的公司就是說有其他offer，隔天就打電話說錄取，當然我也利用這個機會抬高不少價碼」、「之前被主管問，老實回當時有數個，過幾天收到感謝函」、「我當時都照實回答，然後有個offer在一個月後就不見了」。

另外，也有身為人資或面試官的網友表示，「我面試人經驗，大多時候是對你有興趣才問，因為想看競爭對手是誰，如果聽到沒有，那會很開心」、「老實說就好啊！有其他offer你幹嘛怕他因為這樣不錄取，要是他因為其他家offer提升待遇你又不虧，大多是HR自行藉此收集業界情報啦」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】