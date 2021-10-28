見工｜面試加分位就在「最後一問」　懂問這29條問題　贏得HR好感

新冠肺炎（COVID-19）疫情三級警戒一再延長，持續衝擊企業徵才，根據 104 人力銀行調查，76% 求職者已受到疫情影響，63% 的人對找工作感到焦慮。在職缺減少的狀況下，怎樣才能讓自己脫穎而出呢？當面試官問道「你還有甚麼問題想問的嗎？」這時「問對問題」就是加分關鍵，不僅顯得你有備而來，能讓對方印象深刻，也能幫助你更了解應徵公司。



見工時懂問這29個問題，HR隨時加你分！（點圖了解）

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美國求職網站 Ladders 創辦人馬克·塞內德拉（Marc Cenedella），自 2003 年以來累積了輔導上千萬位求職者的經驗，每年都會提出適合求職者向面試官提出的問題建議。塞內德拉也特別彙整了 29 個在疫情下面試的最佳問題，不難開口問，也不會難倒對方，值得你參考。

了解企業對疫情的應變能力

1. 疫情有沒有對貴公司及你的團隊造成影響？在面對疫情上，你的團隊是否有比其他團隊做得更好的地方？



2. 疫情期間公司是否實施在家工作？遠距辦公對你們的生產力有影響嗎？你採用哪些方法鼓舞員工士氣、維繫團隊運作？有沒有甚麼方法是你試過但沒有效果的？



3. 疫情結束後公司有恢復常態的計畫嗎？你自己的期待是？可否分享你對於固定上班時間、彈性上班或遠距工作的看法？



4. 過去一年中公司有發生裁員或無薪假的狀況嗎？這些狀況會持續多久呢？未來有可能發生更多嗎？



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了解公司在產業的優勢與未來性

1. 公司某項產品／服務很受歡迎（或舉例其他優點），有甚麼成功關鍵是公司內部的人才知道的呢？



2. 你認為公司哪個競爭對手最有威脅性？



3. 能否分享你為甚麼會進入這一行？你留在這一行的原因是甚麼？你已經在這家公司一段時間了，這份工作讓你保持熱情的要素是甚麼？



4. 我們這個團隊／我們公司在 1 年內能達到甚麼樣的目標／成果？5 年內呢？



了解公司對應徵職位的態度與期望

1. 最近許多企業在徵才上都比較保守，每個職缺都很寶貴，請問公司為何決定招募這個職位？這個職位有甚麼重要性優先於其他職位？



2. 假如我們公司 2022 年將取得很大的成功，那會是甚麼樣的成功？為了達到這些成果，我們團隊接下來要做的事有哪些？這個職缺會如何幫助公司實現目標？疫情有沒有影響到公司原訂的目標？



3. 你希望這個職位的人具備甚麼類型的產業／職務／技能經驗與背景？甚麼樣的人會是你心目中的完美人選？相較之下你覺得我的經歷如何？如果不符合公司的需求，你認為我是哪方面還需要加強？



4. 請問這個職缺是現有的職位，還是新開的職位？如果是新的職位，請問公司為何設立這個職位？你期望這個職位能為團隊帶來甚麼？如果是原職位的員工離職了，能知道前員工去了哪裏嗎？前任有哪些優點是你希望在接任者身上看到的？或者你希望接任者帶來甚麼改變？



5. 你／我未來的主管／老闆對於招募新進員工的理念，是態度優先、技能可以進來再學，還是希望優先錄取在這個領域具有專業知識與背景的人才？



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了解應徵職位在團隊／組織協作中的角色

1. 公司的業務／技術／財務（面試職缺以外，你最想了解或以往最常接觸的其他部門）的工作模式或習慣如何？我們部門如何與之合作？



2. 我們部門和公司哪個部門合作關係最好？和哪個部門合作最常有摩擦？有沒有你每天都必須處理的痛點？



3. 這個職位的內部顧客和外部顧客是哪些人？他們如何為我和我們團隊打分數？



了解工作氛圍與企業文化

1. 你／我未來的主管／老闆是甚麼樣的領導風格？



2. 甚麼樣的人在這裏更容易成功？甚麼樣的人無法適應？以你個人經驗來看，在這裏工作最棒的一點是甚麼？



3. 如果你晚上因工作而失眠，會是工作上的甚麼因素造成你睡不着？你認為在這裏裏工作最大的壓力來源是甚麼？



4. 公司的資訊透明度高嗎？公司會和員工共享哪些資訊，例如營收、成本、企業營運指標？這裏是一切都開放交流，還是必須要謹慎行事、嚴守機密？公司內部如何共享資訊？我想要做好這份工作，該如何得到所需的資訊？



5. 這裏的工作節奏如何？一週／一個月／一年中需要全體動員或熬夜加班的緊急狀況多嗎？還是整體的節奏都相當一致？



6. 如果有榮幸加入團隊和你一起工作，你認為甚麼事會讓我最感到驚喜？



7. 在我自己的職涯中，我主要在大企業／小公司／成長中的企業／獨立企業／私營企業／公營企業／家族企業中勝任愉快，這樣的話你認為我在貴公司是不是也能有所作為？



了解公司如何評核與獎勵員工

1. 如果有機會加入你的團隊，在上任 3 個月內，如果我能做到哪 3 件事，會讓你不後悔雇用我？



2. 公司／我未來的主管／老闆如何對員工做績效考核？我該如何充分利用評核流程，以確保我為公司盡力拿出最好的表現？



3. 如果我錄取這份工作，我該如何在績效考核中拿到最佳表現？在接下來的一年內，你希望這個職位的員工能達到哪些關鍵成就？



4. 貴公司的獎勵制度是哪一種系統？是明星制度、團隊導向、股權取向、獎金導向，還是在 LINE 群組表揚員工？公司採用這種獎勵制度的原因是？你希望它有甚麼樣的效果？實際上員工的反應如何？你認為公司的獎勵制度有甚麼優缺點？你會想要改變嗎？



5. 因為我很希望能在公司有好的表現，所以想了解，在你心目中這家公司最優秀的員工是誰？在這裏表現好的員工有甚麼共同點？反過來說，有沒有發生過你曾經很看好的員工進公司後卻離開了？



了解何時能得知面試結果

1.方便請教你的姓名、職稱與聯絡方式嗎？（如果面試官沒有主動遞上名片）請問貴公司預計何時決定並通知錄取者？甚麼時候方便再聯繫你了解後續？



此外，當遇到多重關卡的面試，塞內德拉建議，除了根據不同面試官的角色來決定要問的問題，或者每次都稍微換句話說，以不同的措辭詢問。針對你想深入了解的議題，你還可以說「你的同事是這樣告訴我的，我也很想聽聽你的想法」，更能了解到全貌。

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