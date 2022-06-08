見工｜怎回應HR「有應徵其他公司？」網民建議說實話　還要這樣答

許多人會在求職面試前做足準備，但若是老闆詢問，「有沒有投其他工作？」到底該如何回答呢？一名網友就被老闆問到這件事，她正好也有投其他工作，事後就上網詢問該如何回答較適當，網友紛紛建議「誠實就好」。



事主在Dcard表示，她之前在面試時，老闆想直接錄取她，並問有無投其他工作，但因為她真的有投其他間，並正等待是否被錄取，她最後誠實回答，老闆表示很喜歡她，希望她能在當下確定是否會到職。

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這位老闆也不斷跟她說，「不要到時候不來，前面有幾個求職者最後都沒來」。但她心想，這間公司不是第一志願，最想去的正在等通知，所以沒辦法給老闆肯定的回答，並跟老闆說她回家跟家人討論，但老闆還是先關了徵才廣告，也一直希望她到職。

她詢問，像這種問求職者有無投其他公司的情況，「應該誠實回答有投了哪些公司比較好，還是說沒有投其他工作比較好？」

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網友紛紛給予建議：

．「有其他工作才好，最好是還有拿到offer的，如果他想留你就至少薪資方面要能壓過你手頭上的這份，目前你是優勢位，況且也不是第一想要的工作，你有本錢跟他拖，反正offer簽回去之前他不敢怎麼樣的」

．「不給你時間考慮就是不尊重，這樣的話感覺未來也不會多尊重員工誒，我之前面試的那幾間也都誠實回答，基本上正常公司是不會給人這種壓迫感的啦，如果公司期望面試者沒投其他間也很怪，有哪個找工作的人不會多投幾間哈哈」

．「照實回答，有就有，沒就沒，最好是有拿到其他公司offer，這樣還可以提高價碼。」



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