見工｜怎跟HR商討「期望薪酬」？事主怕太大貪　網民建議這樣計算

求職面試時，除了基本的個人學經歷、專業知識等問題，「期望薪資」或許也是令許多人頭痛的難題，因為總怕薪資開太高被刷掉錄取機會。近來就有一名網友在網上求助，自己零經驗又非本科，不知該不該參考資方於求職網站上開出的薪資標準 ; 此篇貼文引發網友熱議，不過其中許多網友都推薦參考「開價公式」，套入一數字就能馬上算出！



一名網友日前於ptt上發文，最近收到了電子業外商的面試，目前經歷面試後也很幸運地到了最後一關「期望薪資」，不過這個問題卻讓原PO非常苦惱。原PO表示，自己是今年剛畢業的台灣國立文組學士，而該公司在求職網站上的徵才要求為「擁有3年經驗，40k台幣起跳」; 對此零經驗也非本科的原PO，很猶豫如何開價才算合理。

原PO進一步表示，目前已確定該公司的基本薪資可達到35k台幣，但不確定若開38k台幣會不會「獅子大開口」。另外原PO也有和公司詢問過去的開價經驗，資方表示會以經驗和內部薪資水準做核薪，但面試者自行評估的薪資若跟行情差異太大，過去也曾發生過不錄取的經驗「希望各位大大可以幫我看看，以我的條件這樣會不會太過分」。

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此篇帖文一出，馬上引發網友熱烈討論，許多過來人都建議原PO應該要儘量往上開價「當然是開比你預期的高啊！真的想要你就會跟你討價還價了」、「開高一點，反正hr都會砍」、「至少40起跳」、「求職網上面有寫40k以上，你就是從這開始談」、「直接開42-45吧！勇於爭取才是對的」。

不過確切來說，到底應該往上開價多少，許多網友一致推「轉職開價公式」供原PO參考：「月薪x1.2~1.5才有跳槽的價值」、「1.2倍起跳啊」、「要跟他們說你原本的薪資結構，來38k才1.2（倍）已經是低標了，要表現出貴公司很不錯，所以可以接受薪資漲幅不高，但說願意來的感覺，有自信一點」、「1.2倍談差了，1.5倍合理，2倍算你厲害」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：面試被問「期望薪資」怎回答？內行人曝「最佳開價公式」保證不吃虧】