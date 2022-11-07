家用｜媽媽要求人工全上繳 女生嘆每月$500生活費「真的不能活」
撰文：聯合新聞網
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許多人出社會後，會根據自己的經濟狀況，給父母適當比例的家用。一名女網友在「Dcard」表示，她目前打工月薪台幣三萬多（約港幣7千5百元），媽媽要求她將薪水全部上繳，只能留下兩千塊（約港幣500元）當作生活費，讓她大嘆：「兩千塊一個月真的不能活」，引起網民熱議。
事主提到，她目前仍是學生，住在學校宿舍，剛開始打工半年，就被媽媽要求上繳薪水，「我真的很不想答應她，但是又不知道該怎麼辦。」若是不給媽媽錢，媽媽就會開始情緒勒索，「講說自己養活我有多辛苦，說甚麼付出的青春歲月浪費掉了，說我很奇怪，又說我不孝」。
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事主無奈地解釋，自己在台灣新北讀書，兩千塊的生活費很難過日子，但媽媽仍然沒有心軟，「一直重複跳針說我不孝。」她表示自己才工作半年，沒有存款，憂心未來無法在外租房，「之後如果有升遷，就還是跟家人說我賺三萬多，這樣比較能存到錢。」
網友紛紛表示：
．「這太情緒勒索了吧」
．「要先活得下去才能盡孝道，搬出去吧」
．「不要給，就說你辭掉了」
．「我也是差不多，16歲就開始打工，有很多家帳戶，但是每個提款卡都被我媽劫收，說出社會還」
也有網友認為事主媽媽其實不缺這筆錢：
．「而是想透過金錢來掌控妳，滿足他們的安全感」
部分網友提議：
．「騙妳媽說妳失業了，再重新去開個戶頭會不會比較好」
．「盡快搬出去吧，不然每天情緒勒索，妳就飽了」。
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