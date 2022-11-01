只做兼職夠生活更有錢儲　事主陷兩難　不知該找長工還是繼續躺平

對低薪、房價物價飆漲等經濟問題，許多人對社會感到失望，乾脆直接「躺平」放棄追求世俗定義的成功，「躺平族」也因此悄悄增加。



就有一名網友坦言，自己已經當了1年的躺平族，平時只從事工時彈性的兼差工作，每個月收入約台幣1萬7千元（約港幣4,200元），扣掉基本支出還可以存下台幣5千元（約港幣1,200元），但他同時也擔憂自己是不是在浪費人生？

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有網友日前在Dcard工作板，以「我當躺平族大概一年了」為題發文表示，自己當了約一年的躺平族，因為不想被工作時間綁死，所以只做工時彈性較高的兼差工作，每個月能賺1萬7千元，扣掉基本支出後，還能存5千元，目前儲蓄累積約台幣7萬多元（約港幣17,000元）。

他坦承自己陷入兩難，很猶豫要不要再把工作時間拉長，但是又懶得去賺，因此上網詢問，「請問這樣會不會很浪費人生？卡友如果有自己的房子會學我這樣嗎？還是不會？」

不少網友看了也紛紛留言附和：

．「躺平+1真的舒服，不要在乎他人眼光」

．「躺平+1，反正就很宅，單身，無物欲，在家打電動，之前有工作一陣子有存一筆錢，突然覺得工作好累」

．「躺平族+1，之前很認真工作存錢，突然覺得靠北啊我好累，就把接的案子都推光光了，家裡沒房甚麼都沒有，我媽覺得我開心就好，反正存款也還很多，等休息夠了再繼續工作」

．「躺平+1，已經一年多，每天都能爬山，看海，追劇，這才是人生啊」



不過也有其他網友直言，想躺平的前提是有足夠的經濟條件，並且不在乎世俗眼光：

．「家裏有錢不算躺平啦……」

．「我要是有自己的房子也會選擇賺少少，生活過的開心就好。可惜就是爸媽胡搞瞎搞沒有買一間房子就算了，還給我負債，拖累我的人生。只能繼續累下去了」

．「我躺兩年，爽，有房有土地日子過得很輕鬆」

．「很羨慕你們有這麼灑脫的心態，我也很想躺平，錢足夠生活就好，但還是沒辦法不去在意世俗的眼光」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：月薪只有17K，卻能月存5千！網友留言，想過「躺平人生」要有這2個條件】