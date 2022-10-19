兼職｜有心賺外快 當外賣員非首選？網民稱「這職業」好賺又缺人
撰文：聯合新聞網
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想要年收百萬，對一般上班族而言恐怕相當困難。一名網友在PTT女孩板上發文，提及現在上班族平均薪水應該落在台幣3至4萬元（約港幣7,500元至10,000元），好一點可以到5萬元（約港幣12,500元），若要到年薪百萬（約港幣250,000元）恐要靠個兼職來想想辦法，也讓他好奇是否存在月收入能達台幣3至4萬元的兼職，掀起網民熱議。
當外賣員的收入已不如之前，網民建議想賺外快，還是「這職業」最好！（按圖了解）
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事主指出，以前都說主職加兼職當外送員可以年收百萬，更久之前還說靠開夾娃娃機店、跑Uber兼職也可以年薪百萬，自己則曾靠當補習老師年收入達百萬，但因為少子化，補習老師其實也沒有這麼好接了。先不討論機師、工程師、醫生這些本來就有百萬年收的職業，他不禁好奇「有哪個職業（兼職）很缺人又有機會一個月賺到3至4萬？」
對此，不少網友也不再認為外送好賺：
．「很難吧，現在熊貓跑到累死都沒有年薪百萬了」
．「靠外送兼職的可能要很認真」
大家也紛紛推薦其他兼職選擇：
．「禮儀師看看」
．「職安（職業安全衛生管理師）聽說起薪就5萬up，而且很缺，這個門檻比較低」
．「裝修師傅雖然好賺但不好接案ㄚ，身邊一堆人缺案的」
．「工地很缺人」
．「家教 、口譯、兼職寫程式」
然而最多網民們推薦的則是「水電師傅」，更鼓勵事主直接轉行：
．「水電師傅是一個好賺又很容易缺工的行業，轉行當水電有機會年薪百萬」
．「水電一直都是被低估的行業，明明好賺但大家卻嫌累」
．「其實水電真的蠻累的，但比起坐辦公室的收入好也是真的」
．「水電感覺真的很好賺」
．「水電、家教拚一點應該有機會，其他很難」
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