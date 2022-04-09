另類筍工｜入職零門檻　包食仲有人工收　就是要懂得怎去偷拍…

求職平台是許多人找工作使用的主要途徑，有時是自己投遞履歷，有時公司也會主動詢問面試意願。一名網友日前接到神秘客工作邀約，內容為到某連鎖吃到飽的火鍋店用餐評比，不只完全不用付錢，事後還能拿到一筆報酬，有吃又有得拿，令他不禁大讚：「說實話滿爽的！」



原PO在網路論壇Dcard匿名發文分享，從事神秘客的工作經驗，透露在待業期間到處投履歷，有天接到某全台連鎖吃到飽火鍋店邀約神秘客的工作，採接案形式，無須面試，在指定時間內直接到餐廳用餐，寫好評分表和請款單後即可領錢。

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評分標準共有8大項，分別為電話禮儀、接待來客、全體服務員表現、餐廳整潔、點餐服務、用餐服務、行銷宣傳是否落實以及餐點品質。他提到，比較麻煩的一點是，小至餐點擺盤、餐桌器具，大至廁所環境都要拍照下來回報，「雖然只有給餐費550+200台幣，但對學生來說其實是多一項不錯的打工選擇，對於北漂學生可以省飯錢其實還不錯說！」為了怕被店員發現自己是稽核人員，事主特地自費購買可偷拍、錄音、錄影的眼鏡和錄影筆，算是除了交通費外，唯一負擔的成本。

帖文一出，網友討論熱烈：

．「哇居然還有這種工作，但感覺也要夠銳利才能觀察到細節」

．「神秘客真的超讚的，一般也不需要甚麼門檻」

．「原來那個職缺是真的喔！」

．「我上班的連鎖店去年也引進神秘客制度，我們店連續三個月被評：廁所髒亂，然後都是女生來吃，因為拍的都是女廁，然後我們一無所知，等到成績出來看到照片才知道」



另外也釣出一名曾任神秘客的網友現身說法，「除了接餐飲也有接服飾，通常都抱持着服務業薪水不高，只要不要太扯我都給過的心態，結果碰過一個工讀生弟弟，跟我說他們的鞋子版型問題，所以勸我不要買他們的鞋。我知道你很真誠還很熱心，但我在錄音欸，幫不了你了」。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】