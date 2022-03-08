龍虎武師：那些年曾有一群無名英雄　用性命把港產片推出國際

被譽為「香港武俠片祖師爺」的楚原，日前在中國香港去世，享年87歲。他一生參與過120部電影，與李翰祥、胡金銓、張徹被封為香港電影「四大帥」。他的《七十二家房客》打敗李小龍的《龍爭虎鬥》，成為當年香港票房冠軍。而後，《孔雀王朝》使他一舉躋身亞洲最佳動作導演之列，他從影經歷幾乎就是半部「活的香港電影史」。與楚原一樣，一生經歷香港動作電影全盛時期的，還有一批不為人知的武行師傅。

編輯：陳星 責編：倪楚嬌（一条）



香港電影研究者魏君子，從2017年開始，耗時3年，走訪拍攝了近百位「武行」，把中國香港功夫電影60年的風雲變幻，都濃縮在紀錄片《龍虎武師》中。除了大家熟知的成龍、洪金寶、袁和平等巨星，影片更多關注的是無名英雄，他們當武行，當替身，沒有特技，沒有任何保險，用「命」博來一個個天馬行空、精彩絕倫的動作，扛起了香港「東方荷里活」的大旗。

魏君子談及這部《龍虎武師》的幕後：「這幫人做的前無古人後無來者的事情，現在我們再做，誰願意？香港的動作電影還是一個寶藏，搏命的那種精神，是難以替代的。 」去年8月，紀錄片《龍虎武師》公映的時候，排片率不到1%，票房不過百萬。它受到的市場冷遇，剛好印證了香港功夫電影的沒落。但豆瓣8.2，8000多條小作文一樣長的評論，無疑證明了，那個拳拳到肉的香港武打片鼎盛時代，雖曇花一現，但始終藏在一眾影迷的記憶裡。《龍虎武師》是獻給那個時代裡，無名英雄的影片。

即便是香港電影發燒友的魏君子，在研究港片19年後，也才第一次知道，這些無名英雄叫「龍虎武師」，很多大哥們做不了的動作，是他們替的。成龍、洪金寶在沒有成名前，也都當過龍虎武師。在那個不靠特效的年代裡，這些武師有多閃光，就有多少辛酸。一雙手一雙腿，怎麼能打得精彩？ 《龍虎武師》裡重現了這些讓人心驚膽戰的「爺青回」畫面……

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80年代初，當時中國香港已經成為亞洲四小龍。整個香港生機勃勃，遍地是黃金。在清水灣的邵氏片場，最繁華的時候，2000個員工，14個影棚，幾大導演同時開工，生產1000多部電影，被譽為「東方荷里活」。另一個香港電影霸主，嘉禾，每年都是香港票房冠軍。整個90年代的荷里活電影，武師指導都來自於香港，昆汀在《標殺令》（Kill Bill）中致敬邵氏電影，《22世紀殺人網絡》（The Matrix）中，給奇洛李維斯做武術指導的是袁和平……

但很快，港片產量急劇下降和後期特效普及後，龍虎武師的出路越發艱難。大部分人在做了十幾年最底層的龍虎武師後，帶著傷病離開或退休。因為拍攝紀錄片《龍虎武師》，魏君子第一次到訪清水灣邵氏片場，「邵氏的 Shaw英文字母片場的logo還在，但非常破敗，荒涼。這塊地已經賣給房地產公司了，過些日子也要變成大樓。」1987年邵氏停止電影製作，1998年嘉禾投資失敗，兩大電影巨頭的沒落，「東方荷里活」已不再。《龍虎武師》的首映禮上，徐克導演上台，嘆了一口氣說：「哎，能怎麼辦呢？我們幾個都白髮蒼蒼了。」這個屬於龍虎武師的「逝去的武林」，時也，命也。

以下是魏君子的自述：

港片啊，它就是一個江湖。上世紀70年代到90年代，是香港電影最黃金的年代。提到那個年代，大家會記得港星們的絕世美顏，其他的就往事隨風了。其實幕後的故事，恩怨情仇比香港電影還精彩。《龍虎武師》中記錄了一批動作電影人，他們為了和當時最厲害的荷里活去抗衡，用血肉之軀搏命地去製造視覺奇觀，最後成功地使中國香港的動作電影，成為立足世界的一個招牌。觀眾只記得那幾位大哥，洪金寶、劉家良、成龍，他們都不缺我這一個紀錄片。我要講這幫大家不注意的人，台前幕後的故事。

《龍虎武師》走訪了近100位香港龍虎武師前輩 當中有我們熟識的臉孔 也有「無名英雄」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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我從2017年4月開始創作這部紀錄片，用了三年的時間，走訪了將近下來有100位香港動作電影的前輩。最年輕的錢嘉樂，50多歲了，年紀最大的是花仔源，接近100歲了。2000年的時候，這些人還風華正茂。 20年後，就變成了搶救，有一種時間的緊迫感。稍微慢一點，有些人就過世了。這幫人做的是前無古人後無來者的事情。

「龍虎武師」聽上去挺懷舊的，這個名字來自戲班。一群學戲的人把自己的身手用到電影，沒有特技，「土法煉鋼」，結果徹底改變了香港的動作電影。上世紀50年代，北戲南傳。京劇武行於占元，武旦粉菊花來到香港發展，各自開辦了戲劇學院。但沒人看戲了，他們就到電影裡尋出路。第一代的龍虎武師，1962年始見。打正宗國術的劉家良的父親劉湛，北派戲曲的袁和平的爸爸袁小田，都進入到關德興飾演的《黃飛鴻》裡面去做武術指導。最開始的時候，他們把舞台、戲曲那一套原汁原味搬到大熒幕，比如舞台藝術片《野豬林》，幫明星設計一些動作，動作還比較簡陋。60年代後期，胡金銓和張徹的《大醉俠》、《獨臂刀》開始，動不動一個人打200個人。這時候需要一大批武行。這幫人主要來自四大戲校：中國戲劇學校、中華戲劇學校、春秋戲劇學校、東方戲劇學校，以於占元師傅的七小福為主，還有粉菊花的徒弟：林正英、董瑋、尊龍。以前學戲的人，家境多貧寒，也就是俗稱「紅褲子」出身，從戲校畢業後，他們從唱戲、到夜總會演出，到進入電影行業。直到70年代，李小龍的出現是一個分水嶺。

香港電影以前靠兩個打天下，一個是李翰祥的枕頭，一個就是李小龍的拳頭。他把動作片開始往實裡走，《精武門》、《唐山大兄》開始讓觀眾相信原來功夫是可以很真實的，有他的力量，有他的技巧，就跟跳舞一樣，有上把和下把。李小龍的武術，揉和了各家所長，所以他像一個武術字典一樣。大家看《猛龍過江》裡面，他漂亮的連環腿，一秒可以側踢6次，非常快。他在《精武門》裡耍的雙節棍，到現在還有人效仿。而那時候，洪金寶和成龍，都還是被李小龍痛毆的工具人。但很多人不知道，李小龍的跟斗，是號稱「筋斗王」的元華做替身的。李小龍拍第五部電影時離奇過世，當時備受李小龍喜愛的元華都不敢相信，上午還在拍《死亡遊戲》，下午就忽然通知大家，李小龍去世了。大家都以為是玩笑話。香港武打電影因此經歷了好幾年的低迷，電影市場上都是文藝片。這個時期武行有去賣血的，有去做酒樓咨客的，甚至有做賊的，生活十分慘淡。

到70年代後期，轉機來了。武術指導發展為各大家班，成為以某個龍虎武師為核心的固定的小集體：洪家班、劉家班、成家班、袁家班，基本上匯集了最核心的龍虎武師。洪金寶走市井路線，被稱為「最靈活的胖子」。洪家班的《快餐車》、福星系列、《東方禿鷹》，10部千萬票房，有7部都是洪家班出品。拍戲時，門口經常停著救護車。劉家良是正宗洪拳的傳人，拳拳到肉，硬橋硬馬。一打就是幾分鐘，幾十招下來，每一招每一式都不能錯。劉家班的《南北少林》、《醉拳2》裡的動作，都偏向彪悍、靈巧。袁和平，找到了靠模仿李小龍起步的成龍，拍《蛇形刁手》，成就了成龍的功夫喜劇。成龍熟知京劇和雜耍的動作，所以在成家班的《A計劃》，《警察故事》、《奇蹟》中，成龍扮演的不再是硬漢形象，而是詼諧、頑皮、和善的形象。四大家班他們互相鬥法，內捲。基本上就是你從8樓跳，我就從9樓跳，你跳水我就被火燒，開始玩命。有五成把握就敢上，有三成把握就要試。

洪家班的元武被稱為是敢死隊，他在購物中心跳下，背部直接甩在溜冰場上，什麼都敢拼。去到醫院，醫生問他：「你演超人嗎？」這班人可以叫做亡命之徒。不買保險，不穿護甲。也沒有公司敢給他們上保險，他們的保險就是自己的大哥，受傷了就大哥養。龍虎武師的條件待遇很好，白天在邵氏，晚上在嘉禾，都在掙錢。一個月有2、3千工資，每個人都開私家車。當時普通人的月收入才100塊。正好趕上了天時地利人和，香港創造了這個奇蹟。一個彈丸之地，近萬名的電影工作人員，一年有200部的電影產出，全世界第三。這根本是不可能發生的事情。

之後的一代，像錢小豪、錢嘉樂，他們是80年代參加的一批。《龍的心》8個人從7樓往下跳，那是真的，一點假的都做不得，只有紙盒、榻榻米之類的防護。汽油爆炸後，錢嘉樂的眉毛都燒沒了。再往年輕一輩，就斷代了。 2000年前後入行的，吳永倫，師承成家班，他們那一批稱自己是最後一代龍虎武師。接著就是2015年開始籌辦的香港特技演員青年訓練班，我們就看到片子裡出現的年輕的陳竹音等，他們平日做武師的工作基本能維持生活，但也要兼職派傳單，做地產經紀來營生。現在沒有人再會去做這樣拼命的事情了，因為這個時代不需要了。能用電腦特效完成的，谁愿意？誰玩命？

《龍虎武師》在橫店做了武師專場放映，請了一幫年輕的武行去看。大多數是00後95後。動作特技演員就是一個青春飯，跟運動員一樣，都是年輕人。他們看到80年代前輩，直接拿頭撞馬路崖子的時候，全都傻了。都說沒想到當年的，原來是玩真的。當問到他們，如果讓你們做這樣的動作，你們做不做？我沒想到，他們說：「我們也可以。」年輕人後生可畏，初生牛犢不怕虎。甄子丹在片子裡面說：「為了證明你是功夫界最牛的，你會做很多傻的事情。」

內捲直接跟80年代的午夜場相關。午夜場是檢驗一個商業片、類型片、娛樂片，觀眾最及時的反應。上映之前一周，電影公司為了做宣傳，會將電影提前在午夜時刻放映。一個午夜場可以容納800到1000個觀眾。很多的導演、演員會一起看。片子不好，觀眾會直接開罵。袁和平跟徐克都不敢進午夜場。《英雄本色》上的時候，所有人都不看好，吳宇森在電影院看，徐克在外面等著他，最後爆了才放心。這對於龍虎武師的刺激是非常明顯的，他們在電影院去看自己的片子。觀眾鼓掌，他就覺得，我做這事我值了。同時看別人的片子，人家已經做到這個地步了，我們得超過他們。一個電影市場，四個家班，相當於一個奧運會，四個運動隊。他們也沒有什麼宏偉目標，說要超過荷里活。他們都是很單純的江湖人，心裡就覺得跟著大哥，大哥不能丟臉。大哥要我們做什麼，我們就做什麼。熊欣欣說：「stuntmen never never say No（武師從來不會說「不」）！ 」

錢嘉樂在《快餐車》中尾骨受傷，林正英在《殭屍先生》中腦震盪，成龍在《龍兄虎弟》裡頭骨斷裂，楊紫瓊在《阿金》中差點全身癱瘓……武行有一句話叫「自虐的虛榮感」。甚至有時候因為自尊心不好意思戴護具，怕被嘲笑。當時國外的人來香港探班，驚訝道：「這些動作，誰做誰死啊！」甄子丹和袁和平，在採訪的時候說這種拼命的風氣，當然是不健康的。可是當年他倆可比誰都拼。遙想當年，正是因為這群龍虎武師的精氣神，成就香港動作電影的巔峰時刻，讓荷里活面對香港電影，都俯首稱臣。從90年代開始，荷里活以香港動作電影為師。他們陸陸續續把吳宇森、成龍、徐克、林嶺東、唐季禮、洪金寶、元奎、袁和平都請過去了。《臥虎藏龍》、《變種特攻》（X-men）、《神探俏嬌娃》（Charlie's Angels）、《黑客帝國》，《殺死比爾》，全是香港來的武術指導。近兩年劉亦菲演的《花木蘭》的動作團隊也是師承香港。

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荷里活最厲害的動作指導班底叫8711，所有的荷里活的超級英雄大片，都出自他們。還有一個艾倫，王牌特工的動作指導，就是成家班出來的。現在黑寡婦出來都得翻個跟頭，都是從香港的動作電影來的。龍虎武師的行當在香港越來越凋零，開工率不夠。談起這個確實比較悲觀，因為不只是龍虎武師，許多電影人都出現斷代。袁和平、程小東、洪金寶還在做，他們平均70歲了。你不能只指望這幫人令香港電影再出輝煌了，按年紀他們都已經退休或即將退休了。

雖然之前有許多論調說，香港電影已死？但我並不這麼認為。 70後、80後他們不看現在的電影，就認為香港電影死了。現在的香港電影一年還能夠有30部的產量，試問全世界哪一個城市有30部的產量？上海沒有，紐約沒有，香港還是最厲害的。《拆彈專家2》《掃毒2》，票房還是大賣10億以上。現在我們的主旋律電影，還是有很多中國香港的導演，如徐克，林超賢，劉偉強，李仁港，邱禮濤……香港電影，他們還有人才，像陳可辛，曾國祥，用他們嫻熟的技巧，依然能夠做到全民爆款（《少年的你》）。只是跟當年遍地人才、遍地風流相比，差很多。它當年太強了，所以我們就會產生一種「香港電影已死」的看法。香港還是有它的底蘊在的。香港的動作電影也仍是一個寶藏。

從90年代後期開始，香港開始和內地做合拍片。香港動作電影人把這門手藝帶回內地，內地的動作電影人也在慢慢地吸收。像《繡春刀》就是跟著元奎學習的桑林；吳京整個的師承，動作風格的都是來自於香港，《戰狼》用的也是香港的武術指導李榮志；徐皓峰他做《師傅》，向李小龍的師弟梁紹鴻去學了詠春的拳。內地的武行基本上來自於少林寺、全國的武術隊，他們的身手非常好的。如果再讓他們懂得電影技術，那會事半功倍。

我對香港電影，從小就喜歡。我在農村長大，娛樂非常匱乏。基本上就是看家裡14寸黑白電視機版播的港劇，和露天電影。我媽喜歡上海灘、許文強，我爸喜歡霍元甲。香港電影非常B級片、Cult片，語不驚人死不休。我印像很深的就是《鷹爪鐵布衫》，吳思遠導演，袁和平做武術指導。當時一個「抓襠」的鏡頭給我留下了童年陰影。我一直就是野路子，沒有受過專業的電影教育。小時候完全是靠看香港電影的字幕，自己居然摸出了香港電影幕後的脈絡。不管是演職人員，出品製作公司，自己形成了一張網。到了互聯網興起，我在BBS、博客上寫香港電影的文章，我進了媒體。業餘時間也一直在做香港電影研究，每幾年都會出一本書。後來我慢慢變成了這些香港電影人的工作夥伴。這幾年的時間，約那些前輩，遷就大家的時間，等版權的時間等等，斷斷續續，非常的瑣碎。2個攝影、1個收音，1個策劃，加上我5個人，我們就拍完了。

我拍《龍虎武師》，算是為愛發電。它實際上是我的一個研究的小成果，不是正式工作。我紀錄片首映的時候，徐克導演在台上說，這個事情應該由專業機構來做，專業機構有專業的資金。可是這是我的一個個人行為，要自己搞定，各種難度太大了。美國電視台曾做過一個關於香港動作電影的紀錄片，光買版權都得小1000萬。所以《龍虎武師》的版權，我要特別感謝很多香港電影的前輩。比如吳思遠，《蛇形刁手》他免費給我用，比如江志強江老闆，《風暴》、《我的特工爺爺》，洪大哥的《全家樂》，黃百鳴《導火線》，他們願意幫我。上一年在內地、香港都有上院線，票房大家都看到了，只有100萬，很不理想。但是這確實也在預料之中，加上海外發行，稍微有一些盈餘，我也會分紅給工會。做了一件自己特別好的事情，有一個特別好的結果，我特別開心。能為香港電影去多做一些傳播的工作，不管是什麼形式，我都會繼續做下去。

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