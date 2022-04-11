事主嘆父親自小教她守時　怎知見工時主管遲到1小時　爸爸卻說…

新人面試時最忌諱遲到，不守時恐會給面試官不佳觀感，但若是「主管遲到呢」？日前一名女網友指出，她們公司招募新人時，公司主管在面試新人的時段，同時安排了重要會議，導致跟對方約定的面試遲到超過一個半小時，她驚訝表示「如果是我，我會覺得很不被尊重」，沒想到跟父親聊過之後，發現父親也表示「求職是有求於主管，當然要等」。



一名女網友在Dcard表示，她們公司近日在面試新人，但人資安排面試者的時間很接近，且面試的主管在同一時段安排了重要會議，導致主管大遲到，讓求職者等了一個半小時，她說「有個面試者等不到30分鐘就走，另外兩個等了一個多小時，甚至超過了一個半小時才面試」。

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原PO坦言「我個人很佩服他們的毅力，雖然主管有時忙碌一下，遲到在所難免，但如果我是求職者，主管遲到超過一小時，我會覺得很不受尊重」。她認為，面試者或員工都被要求要守時早到，但主管上司為何可以不遵守。

接着原PO詢問注重守時觀念的父親，沒想到父親卻回應「不能這樣說，妳去給人家面試，妳是有求於他，當然可以等的話，妳就要等啊！而且有些老闆可能是故意在測試妳有沒有耐心。」聽到父親的話後，原PO驚訝表示，當下為台灣的勞資地位感到悲哀，「社畜不是叫假的」。最後，原PO好奇提問「不知道如果大家面試碰到這種情況，你們會選擇離開嗎？如果不離開，會願意等多久呢？若面試主管當天有急事處理，可接受當天更改面試至其他日期嗎？」

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文章曝光後，引發網友熱議，有人認為：

．「遲到超過20分鐘就離開，不守時的主管以後共事會遇到的問題肯定更多，可以接受他提早至少2小時更改時間」

．「主管選人沒錯，但求職者也是在選老闆、選公司」

．「我會等30分鐘，但錄取不會去，當作累積面試經驗和練習危機處理，也可以告訴朋友避雷這家公司」



也有網友強調：

．「就算臨時有事，『通知』這件事也一定要做到，哪怕說晚一個小時，至少人家知道會等多久」

．「守時不管是任何人都該遵守的吧，不能因為是主管就可以不用遵守」

．「甚麼叫面試是有求於人，又不是只有這間公司能選！」

．「真正有水準的公司主管不會給你這樣搞，我面試幾個一線IC設計廠都超準時，就算有主管預計只會晚來幾分鐘，人資也會先說一聲，主管來了以後也會跟你說不好意思久等了，這才是尊重面試者和值得去的公司」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】