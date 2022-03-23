搵工｜常被問轉工原因　事主如實表達有何不滿　網民勸別再太誠實

不少人為了追求更好的薪水待遇，會選擇用跳槽的方式提升薪水。但日前就有網友分享，自己在跳槽面試其他公司時，最常被問到「上一份工作為甚麼離職？」而他卻都是回應「加班沒錢」，讓過來人狂勸。



原PO在《Dcard》上以「面試的離職原因」為題分享，自己最近開始面試了，發現面試官都很愛問「上一份工作為甚麼離職？」而面對這樣的問題，自己都一律回答「因為上一份常常加班，一天要上12個小時也沒有加班費」。

相關文章：搵工｜面試時HR查問現時人工該怎回答？ 網民親授一招得體自保！

+ 5

然而，大部分的面試官，聽完這個誠實的回答後，大多都沒有繼續追問下去，甚至有部分人會回應「公司這樣難怪你會想離職」。對此，仍在等錄取通知的原PO也不禁深思「這真的是可以講的嗎？還是應該要說別的理由會比較好？」。

此文一出，便有許多職場老鳥點出關鍵：

．覺得可以用更和緩的語氣來說，公司太常態性工時長，導致沒有辦法擁有太多私人時間

．是的，其實面試時最好都不要提及前東家的壞話，不論你是否在那邊遇到很多生氣、討人厭的事，離職原因可以是轉換跑道為最保守的答案

．可以講出問題點，但語氣不能抱怨

．我是會包裝一下，但仍會老實說



【延伸閱讀，更多搵工、面試建議】

見工｜面試亂發問隨時會扣分 5條問題「不恥下問」或觸及HR底線

+ 11

見工｜怎跟HR商討「期望薪酬」？事主怕太大貪 網民建議這樣計算

+ 12

搵工｜見工時HR追問日後會否進修該怎答？ 網民提醒：誠實就輸了

+ 9

見工｜面試加分位就在「最後一問」 懂問這29條問題 贏得HR好感

+ 12

+ 14

延伸閱讀：

245萬名勞工受惠！基本工資111年元旦起調漲 月薪2萬5250元

2022年十大亮點職務看過來！年薪80K起跳

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】