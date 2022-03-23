搵工｜常被問轉工原因　事主如實表達有何不滿　網民勸別再太誠實

不少人為了追求更好的薪水待遇，會選擇用跳槽的方式提升薪水。但日前就有網友分享，自己在跳槽面試其他公司時，最常被問到「上一份工作為甚麼離職？」而他卻都是回應「加班沒錢」，讓過來人狂勸。
原PO在《Dcard》上以「面試的離職原因」為題分享，自己最近開始面試了，發現面試官都很愛問「上一份工作為甚麼離職？」而面對這樣的問題，自己都一律回答「因為上一份常常加班，一天要上12個小時也沒有加班費」。
相關文章：搵工｜面試時HR查問現時人工該怎回答？ 網民親授一招得體自保！
+5
然而，大部分的面試官，聽完這個誠實的回答後，大多都沒有繼續追問下去，甚至有部分人會回應「公司這樣難怪你會想離職」。對此，仍在等錄取通知的原PO也不禁深思「這真的是可以講的嗎？還是應該要說別的理由會比較好？」。
此文一出，便有許多職場老鳥點出關鍵：
．覺得可以用更和緩的語氣來說，公司太常態性工時長，導致沒有辦法擁有太多私人時間
．是的，其實面試時最好都不要提及前東家的壞話，不論你是否在那邊遇到很多生氣、討人厭的事，離職原因可以是轉換跑道為最保守的答案
．可以講出問題點，但語氣不能抱怨
．我是會包裝一下，但仍會老實說
【延伸閱讀，更多搵工、面試建議】
見工｜面試亂發問隨時會扣分 5條問題「不恥下問」或觸及HR底線
+11
見工｜怎跟HR商討「期望薪酬」？事主怕太大貪 網民建議這樣計算
+12
搵工｜見工時HR追問日後會否進修該怎答？ 網民提醒：誠實就輸了
+9
見工｜面試加分位就在「最後一問」 懂問這29條問題 贏得HR好感
+12
+14
求職面試｜網上見工連續2次都失敗 女生最後多做一件事即被錄取【搵工】求職面試怎為薪酬討價還價？ 一個建議免見工過程陷膠着見工求職面試陷阱 4條問題愈大路愈易答錯 失分隨時與星座有關求職面試如何得知是否成功？ 人力顧問指 見面時間長短有玄機【求職面試】老細遲到 HR刁難 4個見工經典問題 你會點答？【求職面試攻略．來稿】HR有4種，應對技巧大不同
延伸閱讀：
245萬名勞工受惠！基本工資111年元旦起調漲 月薪2萬5250元
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】