職場12星座｜即睇2022年5月整體運勢 這星座離夢想或只差一步！
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
時序進入五月，也代表在這2022年，已經過了三分之一。日本網站《ananweb》就分析12星座，在這五月當中，整體的運勢走向會是如何。
12星座五月整體運勢走向：（按圖了解）
+20
白羊座
邁向未來的關鍵期，將會有重要的決定及變化出現。
金牛座
藉由和伙伴們的合作，將會有令人愉快的發現。
雙子座
專心致力於某件事情上，享受挑戰所帶來的刺激。
巨蟹座
珍惜自己的獨特性，無論是工作還是其他事情都會有顯著的進展。
相關文章﹔12星座｜一凹一凸不一定是最佳拍檔？即睇十二星座合拍同事配對
+15
獅子座
將遭遇驚奇的變化和意想不到的開展。切記要展現柔軟的應對能力。
處女座
人際關係將有浮動，自身必須保持大而化之、不容易失控的狀態。
天秤座
比起輕鬆的選項，不如稍微繞點遠路，以安全為第一優先。
天蠍座
徹底埋首於想做的事情，距離實現夢想也不再遙遠。
相關文章：辭職｜5年沒加人工 決心遞信走人 怎知多寫「三字」反須賠3萬元
+6
人馬座
學習的意願高漲，視野變得更加廣闊，並從中找到自己的方向。
山羊座
多少會遇上一些亂流，臨機應變才是解方。
水瓶座
積極的學習，讓自己的選擇更加多元，開拓更理想的道路。
雙魚座
在剛剛好的壓力之下，熟練地完成被交付的工作。
職場星座｜頹氣已過 2022年終於發圍 5大星座上半年事業運勢強職場星座｜想與哪星座相處？唐綺陽推天秤 網民卻稱它做同事最好成長｜怎麼今天變成廢人了？6個消極跡象 代表你沒好好地過生活公司禁於上班時間吃早餐 新人中午即瀟灑辭職 網民發起正反論戰辭職｜OL遞信後獲上司極力挽留 曾感暖心 怎知老細竟是如此卑鄙
延伸閱讀：
遭遇亂流也挺過去「注定互伴終身」 感情恆久情侶星座組合TOP5
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】