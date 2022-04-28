公司禁於上班時間吃早餐　新人中午即瀟灑辭職　網民發起正反論戰

許多上班族通常急急忙忙出門，沒太多時間可以吃早餐，有部分人會外帶早餐到公司吃，不過各家公司規定不一，有網友在PTT上分享，自己朋友的公司有位新人，上班第一天報到後，拿出早餐準備要吃，結果被告知上班時間開始後，不能吃早餐，對方當下愣住，「啊」了一聲，午休時間直接走人。



新人瀟灑離職 網喊：當學生在管理

上班開始後不能吃早餐到底合不合理？一派網友認為這種規定太誇張：

．「這種規定為甚麼不先講？等人報到後開始吃才講」

．「有這麼誇張嗎？可以邊吃邊做啊」

．「除非食物會影響到產品或工作環境，不然沒必要限制」

．「不能接受，會管這個表示公司規矩一定很多」

．「如果連吃早餐的幾分鐘時間都計較，想必公司也會跟你計較其他的東西，例如上廁所時間，走路速度等等的」

．「只要不影響進度，到底不專業在哪」



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也有一派網友認為，上班時間不吃早餐是專業的表現；用上班時間吃早餐是薪水小偷的行為：

．「我一直都不能帶早餐去上班 ，而且帶了也完全沒空檔吃，一定要吃完才能上班」

．「好歹先看看旁邊同事有沒有吃，第二天再跟上也不遲」

．「公司花錢不是讓你來吃早餐的」

．「工作本來就不能吃」

．「在上班時間吃早餐顯得不專業」

．「用上班時間吃早餐？不就薪水小偷」

．「不給吃很正常吧，都到上班時間了」

．「可以吃是賺到，不能吃才是剛好吧」



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