成長｜怎麼今天變成廢人了？6個消極跡象　代表你沒好好地過生活

相信很多人都經歷過這樣的一個階段，生活陷入深度的迷茫和自己正在和情緒無限地拉扯。



你沒有動力去做任何事情，任何事情在你眼裏都沒有任何吸引力，導致這樣的情況發生很有可能是因為失戀，事業不順，壓力，家裏的事等等。今天小編並不打算深入的去分析其中的原因，只是想讓你知道 「你是否正在一步一步地廢掉自己？」

以下這6大跡象，看看你中了多少個？

無論是甘於耍廢，還是被現實所折磨，若有以下6個狀況，便代表你在消極地生活：（按圖了解）

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1. 沒有勇氣嘗試新的事物

按部就班，沒有任何改變的生活。這種情況是非常常見的，而很多人也沒有意識到這是讓自己逐漸廢掉的一個重要因素。當一個人不勇於接受新事物，將會導致他對生活的認知永遠停留在當下的那個區域裏。不甘於此，卻又無力改變。

2. 在乎短期快樂，不在乎長期利益

當一個人只在乎短期的快樂的時候，他往往很難得到特別優越的成績。因為當他投入一件事情，發現並不能即時得到回饋的時候，就會馬上抽離。但是，真正有價值且可以讓你得到巨大回饋的東西往往都需要堅持。

3. 停止學習

上班的時候渾水摸魚，下班後卻只會躺在床上玩手機。

4. 不注重身材管理

放棄對體重的管理，對身材的管理，任由自己每天吃垃圾視頻，吃夜宵，完全不控制飲食這也是廢掉的其中之一。

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5. 不停給自己找藉口

對自己立了很多flag：比如：今年我一定要瘦15kg、今天一定要完成某某事情、三個月內我的英語分數一定要達到70分 等等。每次立 flag 都立得很好聽，但是當行動起來的時候就各種推脱，還理直氣壯地給自己找各種藉口，最後就變成了：

「 明天再做吧、下個月肯定能行、50分和70分，不過就相差20分。 」

6. 重複機械工作

每天重複機械性的工作，不需要思考的那種。日復一日，頭腦沒有運轉退化了，然後能力還沒有得到提升。

很多時候，我們總是沉浸在其中而全然不知。一旦有人指出來，你才知道原來這就是在慢慢廢掉啊。

所以從現在開始，自律起來，對自己狠一點，這樣你才能站得更高一點！

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