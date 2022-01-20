職場星座｜頹氣已過　2022年終於發圍　5大星座上半年事業運勢強

以下這些星座可能在職場上沉寂多時，但新年新氣象，他們猶如一匹黑馬殺出，會叫人另眼相看哦~



以下這5個星座可能在去年事業運比較一般，但在2022年上半年會一洗頹氣，都會有很強的事業運呢（按圖了解！）

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雙子座

上半年的雙子風頭正勁，不是簡單的升職加薪，而是如魚躍龍門般可能從一個低位跳到很高的位置。你有機會到知名的大平台施展拳腳，或是從員工、小領導晉升到掌握實權的管理層。

如果不甘心做池魚，你的格局一定要打開，別隻盯着眼前的蠅頭小利，而要做好長遠規劃。可以把重點放在以下：積極籠絡人脈組建自己的團隊；拓展眼界，向權威人物看齊；增強管理方面的學習。

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雙魚座

你差的其實是一個機會，而從2021年末開始，那種力氣打在棉花上的不得勁狀態在一點點鬆動。模糊、混亂慢慢散去，清晰的目標開始浮現。上半年，許多雙魚都能從幕後走向台前，在事業上從頭開始、創業或是迎接新的挑戰。

但凡決心爭取，就會有改變的大門向你敞開。這是你不破不立的時機，不會再被忽略，而將被更多人看到，別浪費了這份難得的希望感與勇氣。

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天秤座

上半年，天秤的幸運多與職場有關。想跳槽，沒問題，將有許多企業向你拋來橄欖枝。創作上也會迎來收穫期，進展飛快，不再徒勞無功。有利與同事們改善關係，矛盾能更快化解。

如此一來，工作不再是沉重的負擔，你變得更加投入和熱愛。

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山羊座

做得多說得少，是山羊一向的姿態。但新的一年要你發聲的場合特別多，要完成任務就必須迫使自己轉型。

原本自認社恐，但當表現出更活躍的一面——到處走動，與人交流等——你發現其實沒那麼難。而其他人也很驚歎，沉默的你原來內有乾坤，想法超讚。

巨蟹座

在專業領域上，巨蟹有望在上半年取得突破，比如獲得證書、職級晉升或者被外派。偏安一隅可能讓你感覺很安全，但今年這麼做真的很浪費。

你最好離開舒適區，到別的城市發展，或者換個崗位、公司，也許是一個新的跳板。

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