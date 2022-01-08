穿搭改運｜事業運最差的5大星座　獅子以黑制黑、山羊靠黃增貴人

2022年面對嶄新的開始，一定要好好替自己儲備滿滿好運氣，日前星座塔羅牌專家小孟老師在 facebook 臉書粉絲團分析2022年將有5個星座會受到行星逆行的影響，在工作運勢上表現欠佳。



但大家千萬別灰心，小孟老師同時也有提點該如何靠穿搭改運以及其他在職場上應對進退的注意事項，現在就讓儂編一一替你解析！

人有三衰六旺，工作運稍遜不用怕！參考小孟老師的意見用穿搭顏色去化解厄運吧~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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獅子座

作為森林之王的獅子座，在職場上自然也都是以霸氣形象示人，但2022年受到天王星逆行影響在工作上會遇到強勁的競爭對手，這對於個性強勢好勝的獅子們無疑是一種打擊。因此容易一時心煩意亂在溝通上出現說錯話或互相猜測的狀況，因此建議穿上黑色系列衣服替自己加強專業形象和穩重的感覺能讓運勢得到改善。

Delvaux

同時也可以替自己換上黑色素雅的手提公事包，2021年秋冬Delvaux以巴黎作為靈感推出一系列向Delvaux 標誌性Logo致敬的包款。其中這款經典Brillant提包，就是將Logo製作成點綴在包面上的飾扣，讓你在維持專業度的同時還是能展現出充滿品味的小巧思。

白羊座

天生脾氣本來就比較直接、火爆的白羊座，在職場上難免會有看不慣的同事。2022年年中由於木星在本命宮逆行，所以會有負面情緒產生讓你決定再也不想忍了，無論是直接發生衝突或是向其他同事抱怨都容易讓你發生名譽掃地的危機，甚至在無意間到處樹立敵人，所以建議可以換上討喜的粉紅色單品壓低氣焰展現親和力。

Chanel

儂編知道不是所有女孩都適合穿粉紅色，特別是在需要展現專業的職場上，因此我們提供給大家一個折衷方案，那就是粉紅色的Chanel掀蓋包。不同於一般素色皮革包面，這款提包在皮革鞣製的過程中經過特殊的後加工，因此會隨著光澤折射展現不同的珠光效果，讓你在各種場合都能閃亮登場。

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巨蟹座

總是充滿內心小劇場的巨蟹座，7月後木星會在你的事業宮逆行，這將會改變你面對工作的想法出現懷才不遇的心態，開始產生是否該轉換工作環境的疑慮，同時對周遭同事和上司產生負面想法。但切記在情況混沌未明的時候，千萬不要輕舉妄動，除非是真的是很棒的挖角機會，不然在做決定時還是應保守一點，因此我們會建議你由外而內的穿上能穩定情緒的灰色系單品，避免自己誤判形勢。

Dior

這款採用翻蓋設計的Dior Caro 手袋，以鋼灰色小牛皮製成，配以其原創大型藤格紋圖案縫線營造絎縫效果。標誌性的「CD」旋轉鎖扣，搭配上可拆卸的鏈式肩帶讓你既可手提亦可肩背，同時你也可將其替換成其他Dior推出的寬肩帶，是一款白天能揹去上班、下班後也可以搭配晚裝造型的百搭經典包款。

山羊座

把工作當作使命的山羊座，雖然平時總是悶不吭聲但其實非常在乎自己是否有工作升遷的機會，但因為1月水逆進入本命宮，所以原本預期會到手的加薪、升遷可能會期待落空，間接影響你在工作上的情緒，容易出現焦躁，情緒浮躁不安的狀況，這時你就會需要貴人相助，不妨在日常單品中加入黃色系元素，讓你整個人亮起來！

Hermès

擅長玩顏色的Hermès每一季都會推出能點亮整體造型的夢幻IT包，這款擁有結構式輪廓外型的肩背包是2022年春夏新品，簡約包型配有低調的 H 字樣搭釦設計，只要將中央漆飾金屬部分輕輕拉起即可開起、將包蓋向下輕壓即能旋轉搭釦並扣緊，是一款同時兼顧時尚度和實用性的包款，非常推薦所有都會高管級的OL可以霸氣入手！

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處女座

在2022年10月底處女座會遇到火星逆行事業宮的危機，讓原本心思細膩的你們出現工作上耐心不足，覺得浪費很多時間在無意義的事情上的狀況，進而犯下難以挽回的錯誤，連帶影響到你在工作環境上的自信度，產生各種負面消極的影響。所以切記2022年不要太心急或太衝動，建議多穿綠色系列的衣服能幫助工作運勢加分。

Louis Vuitton

呼應從2020年一路夯到2021年的枕頭包熱潮，LV也在本季推出各種俏皮可愛的鋪棉包，而照片中的Speedy Bandoulière 25包款便是其中非常受歡迎的單品。以Econyl再生尼龍製作，綴有Monogram刺繡圖案，打造冬天最療癒人心的夢幻包款。

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