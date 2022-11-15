搵工｜食「回頭草」好嗎？或更易升職、加人工　3件事事前要準備

近期當紅的職場關鍵字，莫過於「安靜辭職」（quiet quitting），形容那些在工作上不再抱持積極態度、只想做到基本要求與限度的人。與此同時，有另一群人卻發現原本崗位其於實沒那麼糟、甚至更好，決定「回鍋」老東家，成為了外媒口中的「迴力鏢員工」（boomerang employees，亦即離職之後又回到前公司的員工）。



《CNBC》引述人力數據公司 Visier 的報告，在 2022 年 1 月至 4 月之間、迴力鏢員工的薪資成長了 28%，相較皮尤研究中心（Pew Research Center）的統計，轉職者的薪資增加幅度，平均來說也才 10%， 換句話說，如果想升遷、加薪，重回過去僱主的懷抱反而比跳槽能為自己創造更多價值。

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「迴力鏢員工」為何更有機會提升薪水、職位？

為甚麼迴力鏢員工的身價，能夠比過去更高？「在外」累積和培育的新技能，是這群人最好抬高自身待遇的資本。《BBC Worklife》說明，最常見的回鍋路徑，是這些員工在更加深入某專業領域，或是擴大自身眼界之後，擴充了過去沒有、但目前公司所需的職能，理所當然在薪資上有更大的議價空間。

對於公司來說，僱用迴力鏢員工的成本也更低：一方面可能無需重新建立團隊關係，另一方面這些員工早已了解公司的文化和價值觀，等於是真正的「即戰力」。美國多間大學教授共同在《管理學院期刊》（Academy of Management）發佈的一項研究，調查了一間大型醫療機構在 8 年內的 2000 多名迴力鏢員工，發現他們的表現確實優於 1 萬名新聘成員，並歸因於其對既有合作流程、人員的熟悉程度。

回鍋的好處，除了彰顯在薪資，也有機會進一步提高職位，《CNBC》提到，那些回鍋、後來晉升為主管階級的人當中，約有 40% 在離職之前，仍為一般工作者或獨立貢獻者（individual contributor），他們回鍋後，繞過內部原本的晉升流程，更快走到期待的位置。

找對人、準備好發展優勢，更有機會取得回鍋機會

然而，迴力鏢員工能否好好地回到原本的地方，有賴於工作者能否做好以下 3 件事情：

1. 與「了解你過去工作品質」的人聊聊：

這是迴力鏢員工的優勢，如果過往的經歷、成績是有目共睹的，自然會比起全新的應徵者更能獲取信任。因此，當想找可幫助自己回到之前職場的引路人，切記是一起工作過的夥伴或前主管，才能為自己背書。

2. 解釋你為甚麼比以前更好

畢竟上一次離職是事實，《CNBC》認為清楚、有邏輯地解釋自己的離開原因，並且以此發展離開這段期間增加哪些能力、為甚麼現在的你更勝任的論述。這些話可以在前公司人心中埋下種子，讓他們知道你的意願與熱情。

3. 回鍋成功的關鍵，可以追溯到更久以前：

你的離職談得如何？ 假設這段過程可以好聚好散、展現誠意，甚至能釋出「未來一定還有機會合作」的訊息，就能打下好基礎。

當然上述提到了許多回鍋的好處，但《赫芬頓郵報》提醒：即便你後悔了新的工作，也不代表你一定要成為迴力鏢員工。事實上，剛換到新職場時，感受到「以前是否更好」的心情是相當正常的，但這可能源自要跨出舒適圈、重新學習的焦慮，未必代表自己不適合這份新挑戰。

另外，美國密蘇里大學（University of Missouri）管理學助理教授約翰·阿諾德（John Arnold）表示，回鍋的人經常會因為同樣原因辭職，尤其當上次離開的原因就是討厭前公司職場文化時，基本上很難有所改變，即便再回去也很難忍受、不如尋找下一個機會。

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