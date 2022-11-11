又有職場新詞彙！「安靜藏私」風氣漸起　加劇有毒辦公室文化延續

安靜藏私（quiet constraint）指的是不願與職場同僚分享知識或資訊，對自己的專業帶有保留。為甚麼會有這樣的職場文化呢？



聽過「安靜離職」（quiet quitting）嗎？這個名詞前陣子在歐美暴紅，指的並不是真的辭職，而是從工作中的「責任感和成就感」當中辭職，不再追求上進、只求份內職務的完成。而最近又出現了相近的詞彙──「安靜藏私」（quiet constraint），開始被認為是影響企業生產力的趨勢之一，但這也跟着反應了現代職場逐漸浮現的問題。

「安靜藏私」是由美國教育內容團隊Kahoot所提出的， 指的是某些員工選擇在工作中保留自己所知道的專業知識，不與同事分享 。換句話說，就是在團隊當中不把自己所知所學貢獻給團隊，而是帶有保留。究竟為甚麼會有這個新趨勢的出現呢？

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Z世代是安靜藏私的主要族群，他們在想甚麼？

根據Kahoot的工作場所文化報告，58%的員工承認，自己可能有會讓同事們獲益的知識或資訊，但沒有與他們分享。報告還顯示，Z世代是這種不分享知識的主要族群，佔了77%。（根據Pew Research的定義，Z世代的定義是1997年至2012年之間出生的人）而與女性（57%）相比，更多男性（63%）表示他們在工作中掌握資訊，並且更有可能不願意分享（男性為27%，女性16%）。

其中，有26%承認不分享資訊的人表示，這是因為他們沒有被要求分享資訊，而23%的人表示，是因為他們的僱主沒有給他們發揮的管道或時機。Kahoot 的副總經理James Micklethwait表示，這個結果相當令人驚訝，或許應該鼓勵僱主培養「允許參與」和「知識共享」的文化。

「這項研究最讓我們感到驚訝的是，多少有價值的專業職員就在辦公室，但卻沒有發揮他們的專長，」Micklethwait說。

在報告中，令人注目的其他統計數據還有：Z世代是最沒有「職場參與感」的，其中29%的人表示，他們在精神上「登出」了虛擬會議，是因為他們覺得與同事之間沒有連結。

分工專業化、遠距辦公，同僚之間容易脫節

職場專家表示，隨着越來越多公司安排遠距辦公、或是混合辦公，團隊內部需要創造更多精誠合作來提高效益。「由於科技不斷進步，許多企業生態系統變得越來越複雜，因此工作崗位變得更加專業化，」Kahoot的發言人Falguni Bhuta這樣說，「再加上分佈式勞動力的興起、以及長期混合和遠程工作模式的建立，很容易讓團隊和個人員工彼此脫節。」

因此，Bhuta認為，當團隊成員沒有充分合作，並共享專業和資訊時，就會對團隊效率和生產力造成嚴重損害，進而導致協調不力和缺乏一致性，還會減少有效合作時產生的創造力、新想法和解決問題的潛力。

「當人們關注的是自己，而不是團隊和整個公司時，很難擁有一個健康的團隊，」心理治療師Amy Morin這樣說。工作場所文化專家John Coleman則認為，「安靜藏私」行為會損害公司與個人的聲譽，甚至可能被稱為「不道德」和「有毒」。

Coleman表示，在公司層面，安靜藏私之類的有害行為可能對公司文化產生「腐蝕性」。職員彼此互相隱藏有用的資訊，會讓員工感覺在彼此競爭，且可能會使員工更專注於「狹隘、短期的職位升遷」，而不是整體企業的更大使命。相對地，對員工來說也是一個糟糕的策略，長期下來可能會導致聲譽不佳和職業關係不佳。

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有毒的職場「安靜藏私」文化，該如何解？

儘管發現了這些驚人的統計數據，但報告中仍指出，員工非常渴望在工作場所重新參與和重新建立連結。事實上，為了更加投入工作，47%的員工表示他們願意放棄一部分工資，尤其是Z世代，表示以下幾點可以幫助他們更加投入工作：

少量的友好競爭（59%）



與同事一起腦力激盪（51%）



豐富的互動媒體（38%）



「這些數據為僱主敲響了警鐘，尤其是那些採用混合或完全遠距工作模式的僱主，」Micklethwait說。「很明顯，他們需要創造一種鼓勵專業共享的文化，又要提供引人入勝的方式來做到這一點。」

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