部門主管被「燉冬菇」未必是壞事？「一狀況」比職銜高低更重要
撰文：聯合新聞網
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升職加薪一定比較好嗎？
日前有工程師網民分享公司人事重整的狀況，透露有人被拔掉主管職、降為職等較低的工程師，擔心那些被處分的同仁心裏不好受，也趁機請教該如何調適心情？帖文釣出資深工程師回應，直言「頭銜沒有用！」
今時今日，升職未必一定好，降職反而更開心？（按圖了解）
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「有人被拔掉主管職，降為工程師還待得下去？」這名網友在PTT發問，表示最近公司在做人事重整，他發現部門主管被降成資深工程師，納悶這是公司要他們自己走人、不給遣散費的意思嗎？他直言，公司把員工降級卻沒有要對方走人，還說「希望他繼續替公司服務」，可能容易讓被處分的人心裏不好受，也想趁機請教發生這樣的事情該怎麼調適心情比較好？
疑問拋出後，多數人認為薪水才是重點，薪水給得夠，當主管沒比較好：
．「錢進口袋，才重要」
．「主管沒加班費，工程師有吧？」
．「領主管錢、做工程師的事，這有啥不好？」
．「不用管理預算、經費，不用處理人事，照顧別人的心情，真的超爽好嗎～」
帖文也釣出資深工程師回應「頭銜沒有用」，他表示：
．「一般正常來說即使是主管降工程師，還是team leader吧，有實際能力與領導力何必在乎頭銜？如果薪水沒變更不用在意，現在科技公司都越來越不分頭銜了」
．「我現在也不是掛管理職啊，但年薪還比我部門主管還高」
．「我已經不只待在一家公司的職級比我主管還高了，結果人家掛部門經理，職級與薪水還沒我高，所以有沒有主管頭銜根本沒差好嗎～」
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