職場厚黑學｜口說為你好　實質插你兩刀！網民盤點同事最噁心說話

現代人工作壓力大，在職場上難免和同事或長官發生摩擦，有時甚至會導致雙方不愉快。不僅如此，雙方的溝通也相當重要，一不注意恐怕會造成對方的不舒服。一名網友在網絡發文，分享自己在職場上聽過最噁心的話，而帖文底下也掀起討論。



一名男網友近日在Dcard以「職場上聽過最噁心的一句話」為題發文。事主表示，曾有一位被公司成功洗腦20年的老員工，對他說一句「好好幹，公司不會虧待你的」，令事主感到相當刺耳，認為在以前的年代或許可以，但在現在聽起來卻格外諷刺。

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帖文底下吸引大量回應，許多網友紛紛分享自己在職場上聽過最噁心的話︰

．「我看你每天都準時下班，工作做完了嗎？你給我感覺很不積極 」

．「絕對比你之前的工作好，不然我也不敢找你過來」

．「不要看人家基本工資漲眼紅，你沒漲是因為公司對你很好，給的比基本工資高」



除此之外，不少網友也分享聽起來相當刺耳的話︰

．「你們要體諒經營者的困難」

．「我們對你期望很高」

．「一起共體時艱」

．「我們都是一家人，一起努力」

．「交給你額外的工作你就當作是學習」

．「把公司當成自己的公司，盡心盡力」

．「能者多勞、共體時艱」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】