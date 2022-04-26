衰老細｜做事爽手也別太張揚？面對這種上司　工作能力高反成詛咒

坊間有一個流言：「要是同事能夠完成工作，便別管他自行安排小休。」究竟上司老細是怎麼看這回事的呢？半宅職薯今天便和大家分享。



小薯的迷思

不少小薯都這樣想：「我能夠完成自己的工作，你便別管我那麼多。」於是，大模廝樣地為自己安排 coffee break，玩電話，晚上六時夠鐘便「彈閘」走人。

對於小薯來說，這樣做似乎無可厚非。但不少的小薯似乎忽略了一點：究竟是誰人決定怎樣的工作量才算正常，怎樣的水準才算達標呢？

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上司老細的角度

無可否認，有一些上司老細在安排工作上是十分公平的：每個人的工作量大致相同，要是你能夠早早完成工作，早一點收工也可以；但要是你不能完成工作，那麼要 OT 也不要怨天尤人。這是最理想的情況。

但是，不少上司老細並不是這樣想的：要是有一位小薯早早便能完成工作，便代表仍未榨盡他的潛能，於是給他更多工作。

拖慢工作變成常態

當小薯發現完成手頭工作之後，上司老細便會給他更加多工作，你認為小薯會怎樣做呢？沒錯，就是把工作拖慢來做。

明明半天便可以完成的工作，便拖足一整天來做；反正每天也例牌要 OT 一、兩小時，那麼不如在日間時間偷偷地看手機、做私人事情，晚上六時（應該放工的時間）才開始正式工作。

當上司老細在晚上六時半打開房門，發現全部小薯都在 OT 工作，心中不其然有治癒的感覺。但這感覺，其實是建基於不必要的痛苦之上的。

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改變文化由上司老細做起

說到底，上面討論那種拖慢工作，為 OT 而 OT 的文化，是源自於上司老細狹窄的胸懷和不斷改變的標準。

要是小薯的工作達標嗎？那麼便提升要求，直至他筋疲力竭為止。結果小薯便被逼在工作上留力，讓上司老細有更進一步要求的空間。

最後，大家便在不必要的匯報和更改之中，浪費精力和時間。

要改變這種互相拖累的文化，第一步要做的，就是擴闊上司老細的胸懷：工作達標便收貨；要是追求精益求精嗎？便在下一次分配工作的時候先說明要求，並給予足夠時間。

結語

不得不提的事實是，在職場上常常出現能者過勞，但過勞又不是多得的情況。在工作分配上存有透明度，制定清晰而又可達到的標準，會是鼓勵小薯更有效率地工作的第一步。