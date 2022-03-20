職場世代｜經驗不值錢　年齡成事業樽頸？6個過來人分享工作心聲

在平均年齡才32歲的深圳，35歲危機被越來越多人提起，但到底是博取流量的「販賣焦慮」，還是不可避免的「人間真實」呢？

我們誰說了也不算，所以我們找來六位不同行業的「35歲+過來人」，他們所分享的生活，也許就是你們想要看到的答案。



35歲，也許沒有那麼糟。焦慮的人，任何年齡都能成為理由。

1. ALEX 男 36歲 創業者

「選擇大於努力」



總結我36歲的人生，就是活脱脱的階層躍升的故事。

我是四川農村家庭出身，九年前，我從對外經貿大學畢業，直接南下深圳。

第一份工作是在比亞迪，在手機構件代工事業部當業務員，一年後調去事業部當營銷經理。

比亞迪也是大企業，呆在那勤懇工作，也是可以養老的。

但我性格比較愛折騰，在比亞迪呆了七年後，又跳去了深圳機場，後面又去了創維，而創業前的最後一站，是在華為。

離開華為的時候，我是北非代表處的營銷總監。然後你會問，工作到現在，肯定月入百萬了吧？

答案是，無限接近，從未抵達。

從華為外派回國那一年，領完朝思暮想苦等半年的年終獎，收到外派住房補助，領完了華為離職n+1補償，還有總部累積的月末周六加班折算的三倍工資，最後再加上寶馬大客户補貼退款……..

那一年的進帳流水也沒有超過一百萬。

所以34歲那年，我離開華為，加入創業大軍。你們是不是想說：憑着你積累的資源和人脈，創業能實現年入百萬了吧？

依然沒有，盈利為負。靠着以前的積蓄和……

我那個拆遷户太太的房租。

我太太是深圳本地人，有五套房，每月收租有五萬多。我也是交往之後才知道的。

當時我還在為一套60平的房子還房貸，結婚之後，直接換了一套深圳灣。

對比我曾經的同事們，我不得不承認：沒有我老婆，可能我現在也會跟他們一樣，在為中年危機發愁，甚至連辭職創業，都不敢去想。

選擇大於努力？但如果我不努力，我連選擇的機會都沒有。

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2. 林元 男 50歲 原程序員 失業

「找鐵飯碗，得是真的鐵」



其實一說到35歲危機，大家第一個想到的都是程式員。

因為IT行業技術更新的很快，你要是不去主動學習，別說過35，過30歲就沒飯吃了。

我很早就懂這個道理，所以一過30歲，就給自己找了一個鐵飯碗，降薪去了一家國企。

我是想在這家國企養老的，萬萬沒想到，一家房地產企業把我們公司給收購了，所有研發人員被遣散。

所以，我失業了。

想找鐵飯碗，也要看它是不是真的鐵。

因為除了體制內，任何一個職業都可能面臨隨時失業的風險。從那家國企出來後，我先後換了四份工作，上一家工作是網絡公司，幹了兩年做到產品總監。

當時48歲，真的抱着最後一份工作去做的了。

結果去年資金鍊斷裂，發不出工資，直接失業了。

我一直都有終身學習的意識，無論在哪一家公司， 我都會主動學習新技術，擴展自己的人脈，關注行業的市場。

但保持終身學習，並不意味着你就能穩定，只能為你在狼狽的時候，提供一條退路。

我的工作經驗為我積攢了儲蓄，儘管沒到財富自由，降低一點慾望，不要有太高的物慾，日子也能過下去。

不過我也不後悔沒進體制內，畢竟那又是另一種人生了。

再說了，哪有那麼多如果呢。

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3. JESSICA 女 35歲 客服

「不要因為家庭耽誤了自己的事業」



一直在想，如果一生完孩子就去工作，我現在可能不會那麼被動。

我當了整整七年的全職媽媽，等孩子上了小學，我才出來工作。

當時找工作的時候，非常焦慮，年齡不佔優，工作經驗又一大片空白，當時覺得只要有公司要我，不管工資多少，我都去。

後來去了一個教培機構當顧問，主要就是負責接待一下家長，介紹一下課程，工資才3k多。

工作強度其實不大，但太久沒工作，總是會擔心哪裏做不好會被辭退，特別小心翼翼。

那段時間跟婆婆和孩子也處得不好，加班回到家還要兩邊去調和，真的身心俱疲。

但上班還是比呆在家裏好。時間是自己的，不用天天圍着小孩轉，感覺像是禁閉的窗户突然打開，能呼氣了。

後來，我轉崗去了培訓崗位，工資高很多，特別開心，覺得是對自己能力的一種肯定，自己在職場上還有價值。

結果，雙減政策來了，直接失業了。

我打開boss直聘，招的都是35歲以下的，非常絕望。只要沒有年齡限制的，我都投了。

一個月，去面試了一家公司的行政崗位，三輪都過了。

結果HR給我打電話，「綜合考量了下，你的年齡風險比較大，還是不太適合。」當時整個人就懵了，非常不甘心，都到最後一步了。

最後去當了客服，月薪8K。入職時，有一個和我同齡的同事，是經理的職位。

他們叫她就是什麼姐，叫我就是名字。我在想，如果那七年我早點走入職場，現在是不是也可以跟她一樣？

就算那個公司不要我，有豐富的工作經驗，我也有底氣去找更好的工作？

時間能重來的話，我真的希望自己不要被家庭綁住了，多去發展自己的事業。

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4. 莫莫，女，38歲，財務

「35歲從來不是限制」



我的焦慮感來得很晚，剛好卡在35歲。

之前在一家日企工作了6年多，工資8K，工作內容就是翻譯和採購，比較清閒。日企一般也不會主動裁員，跟事業單位有點像。

總體來說，是一份很穩定的工作。

動起辭職的念頭，沒有什麼特別的原因驅動，可能是突然發現，你在這家公司學的技能已經到頂了，再呆下去不會有任何提升。

另外一個就是，我明顯感覺到在深的日本工廠越來越少了，如果哪一天公司倒閉了，我能去幹啥？

所以決定辭職，找到一個新領域，重頭開始。

現在在一家公司當財務，下了班繼續在家裏奮戰學習，準備儘快拿到中級財會證書。

我不知道其他同齡人是怎麼想，在我這裏，從來沒覺得年齡是很大的限制。

只要有改變有行動，任何時候行動都不會太晚。

我不會設定35歲一定要達到什麼。隨遇而安，跟着自己的心走，努力生活就足夠了。

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5. 林曉峰 男 35歲 房地產中介

「生活就是褲衩，什麼屁都得接着」



人到中年，就是一個不斷接受落差的過程。

來深圳這幾年，一直在做點小生意，攢了一些錢，就想着搞個門店，開個奶茶店。

當時的想法很天真，覺得找個旺鋪，奶茶做得好喝點，肯定就能賺錢。

沒怎麼調查，就一頭紮了進去。

結果就是，除了開業的第一個月利潤打平，後面就一直在虧錢，欠了銀行十幾萬。

想來想去，只能去做中介。剛開始也不適應吧，以前都是自己做老闆，現在變成打工的，端茶送水讓人來買你的房。

反正自己調整心態唄。勤快點，嘴皮子利索點，中介收入也不低。

畢竟幾年前市場好，最高一個月能賣十幾套，年收入有30萬左右。

前年就已經把債還的差不多了，想着再努力拼幾年，看能不能在深圳買房，把太太和孩子接到深圳。

結果就趕上了二手房指導價的政策，全垮了。店了一天就來了四五個人，根本沒單。

公司為了壓縮成本，取消了我們的底薪，現在我一個月收入只能拿六千多。

我覺得未來市場不會再好了，考慮過轉行，但跳來跳去，無非就是地產、保險、貸款三個行業裏輪迴。

學歷又不高，技能又不突出，另謀出路真的很難。

想了想，還是決定回老家乾點小買賣吧。以前跑業務的時候，看着高樓大廈，總會想着要有天也會在這裏有個屬於我的家。

結果呆了九年，最終還是要走了。

生活就是褲衩，什麼屁都得接着，人生就是起起伏伏。

6. 徐敏 女 35歲 文字工作者

「生活如同行屍走肉」



用四個字形容我的工作就是：行屍走肉。

我大學畢業就進了這家單位，雖然是個小中層，但根本沒啥用。

上面領導壓着你，底下的人不幹事，鍋都是我背。

前段時間，協作部門的同事出了岔子，甲方電話打來一通罵。後來我去問同事是怎麼回事，他倒滿不在乎，「上次都是這麼弄的。」

最可怕的是，我的同事都是這種混吃等死的狀態。反正我沒犯什麼大錯誤，領導也開不了我，我做不做看心情。

晉升也沒什麼希望了，在國企都是一個蘿蔔一個坑，除非上面的人退休了，你才能上去。

不出意外的話，我就在這個位置幹到退休。

所以覺得很絕望，到退休都要跟這些人共事。

但也不可能辭職。國企穩定，收入也有一萬多，現在這個年齡出去，上哪能找到過萬的工作？

房貸、車貸，小孩的學費，一睜眼就要花錢，沒錢怎麼養活？

有了家庭，能難說走就走了。

對於未來，我比較擔憂的是，文字工作已經是個夕陽產業了，就算是新媒體，也不知道能做多久。仔細想想，真不知道未來的出路在哪。

只能走一步算一步吧。

在聊天中，其中一位受訪者說：

「我覺得35歲是最好的年齡，孩子大了，不用花那麼多心思了；有經驗有閲歷，在職場上，可能比年輕人更投入。」

大環境對年齡的苛刻無法改變，但對於自己，希望每一位35+中年人都能為自己樹立信心：

努力向前走，總會找到屬於自己的路。

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