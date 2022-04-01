理財｜疫情無了期　多留現金更穩陣　繼續留守要靠求生10式自救

香港的新冠肺炎疫情嚴峻，股市、就業市場、樓市及營商環境充斥愁雲慘霧，每一個香港人的財務或多或少受波及。在惡劣經濟氣候下，精明理財決定有助減少疫情對生活的衝擊。本文為你介紹疫市求生10式，助你作出明智地理財，撐過不景氣，加油！



疫情就如一場持久戰，要撐下去，就要懂以下10個方法！（按圖了解）

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建立防守性資產組合

受疫情、俄烏戰爭及中概股退市風險連環打擊，環球股市一跌再跌，恒指失守19,000點大關，跌落近10年低位。要在熊市中獲利，資深投機者或會用熊證、Put輪、反向ETF等工具「買跌」，惟蝕錢風險極高。精明穩陣的投資者或新手，宜把大部分資產投資在防守性資產組合，如貨幣基金、高息定期或活期存款及債券等。

至於予人高風險印象的加密貨幣，其實亦有防禦性幣種，如USDC及USDT等穩定幣價格與美元掛鉤，波幅輕微，用穩定幣收息可賺年利率5%至10%，在混亂市況中是實用資產增值工具。

倍增備用現金

疫情重創各行各業，除非你的職業屬「鐵飯碗」，否則誰也難保自己有一天要面臨失業。在百業興旺時，人們即使失業亦不難搵新工，惟如今亞太以至香港經濟未見明朗出路，我們要更積極地未雨綢繆，儲蓄更多應急資金，在失業時亦能應付日常生活、醫療等開支。

應急資金應要多少才足夠？這視乎你的生活模式而定，但在現時惡劣環境，你不妨多儲一點點，如你原本的應急資金為6個月生活費，這時可倍增至12個月使費，以便渡過更長時間的困境，甚至用你的應急資金伸手援助親友。

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尋找第二主動收入來源

經濟不景氣使就業市場充滿不確定性，公司倒閉、開工不足及裁員無日無之，我們不應只依賴一份正職工作支撐生活，而應建立多元收入來源。

理財專家、KOL常常鼓勵人們要建立被動收入，這固然是正確的，但在熊市下從投資市場獲利並不容易，倒不如尋找第二主動收入來源更容易和低風險。如果你有市場需要的技能，可考慮以freelance形式接案，或在公餘時找份part-time，無風無險地增加收入及現金流。

購買足夠保險

疫情橫行，使我們更加明白健康及醫療資源的重要。為確保患病時有足夠資金獲取良好治療，以及在無力工作時繼續有錢支持生活，你應審視自己是否有購買足夠的醫療保障。

人壽保險 、醫療保險、 意外保險及危疾保險各有特性與用處，如全數購買負擔過重，可作出策略性取捨。在各類保險中，實報實銷的住院保險在患病時最易用得着，可優先考慮；至於是否購買其餘的保險類別，你應按個人及家庭病歷、工作等因素自我衡量風險並作決擇。值得留意的是，具儲蓄成份的保險，保費比純保險的保單昂貴多倍，如想減少供款壓力就應避免儲蓄保。

靈活運用貸款產品

老一輩認為借錢是不光彩的事，但其實只要用得其所、準時還款，良性貸款對理財利多於弊。舉例說，私人住宅物業業主可透過加按或轉按套現資金和賺回贈，甚至降低還款利率；薪高糧準的上班族容易從稅貸「借平錢」，懂得善用資金的話絕對有助資產增值。

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儲備充裕糧食藥物

在種種防疫措施下，市民出門購買日用品和食物不甚方便，加上盛傳港府會在全民強檢其間實行「小禁足」，市民應及早準備，在家中儲存足夠食用數天的食物。另外，你亦應購買少量藥物備用，以備在患傷風感冒甚至確診新冠肺炎服用。

嚴格管理支出

購買防疫用品是疫情期間額外支出，而宅在家中日久，亦易誘使人在鬱悶心情中非理性地網購。因此，我們應好好調整心態，避免衝動消費，嚴格管理和控制支出，使你的資金用得其所。你不妨按個人消費習慣，申請一、兩張提供較高額現金回贈的信用卡，減省些少支出。

緊貼政府津貼及支援計劃

香港政府在疫市中推出不少支援計劃，最多人可受惠的包括所有成年永久性居民可獲發的消費券，以及為失業人士而設的臨時失業津貼及失業貸款，而多個行業亦有相應支援計劃。我們應緊貼這些支援計劃詳情，以免錯失獲取額外資金的機會。

掌握疫情最新狀況

疫情及防疫措施瞬息萬變，我們應多閱讀本地及海外傳媒報道，並緊貼香港政府發佈的最新消息，才能確保自己能作出正確決定。舉例說，港府近日推出快速測試陽性網上登記平台，又擬推行全民強檢，惟事前總是消息紛亂，睇少日新聞亦隨時跟不上。

疫情及防疫措施的每日變化，都影響着我們的工作、日常生活、消費以至投資。或許，你對每日追看疫情消息很煩厭，但為了生活請繼續堅持。

保持心境樂觀健康

新冠肺炎大流行的可怕之處，遠不只疾病本身，防疫政策、疫苗計劃、社交限制、物資供應、醫療資源不足、食肆及商戶停業等，每一環節都使整個社會以至我們每一個人身心俱疲。

我們要避免長期處於精神緊繃狀態，宜學習在新常態下尋找放鬆心情的方法，如聽音樂、睇笑片、在家運動、靜觀、閱讀等，讓內心保持平靜。這對工作及理財都是有百利而無一害，亦有助你好好照顧自己和守護家人。

【本文獲「Planto」授權轉載。】