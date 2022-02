理財｜另類方式定義財務自由　可環遊世界、隨時劈炮未必最高境界

2022年,雖然我們還慘遭疫情的「襲擊」,許多行業依然難以復甦,許多公司撐不下去。但是無可否認的是,依然有很多人的經濟並沒有被這場疫情影響,甚至,這場疫情使他們變得更加富裕了。財務自由一直都是每個人的夢想,畢竟只有財務自由了,人生才能自由。今天,就讓我們一起來一探究竟:財務自由的9個階段吧!



每個人達成財務自由的金額都不同,不如用以下這方式判斷自己到哪程度吧!(按圖了解)

1. 街市自由

第一階段的自由,就是在選擇食材的時候,你無需顧慮價格,可以優先選擇更健康、質量更好的有機食品。畢竟「you are what you eat」,只有吃得好、吃得健康,生活的品質才能夠提升。

2. 餐廳自由

第二階段:餐廳自由。當你在選擇一家餐廳但卻不以價格作為考量,而是這家餐廳的服務、裝修、菜品時,那麼恭喜你,你已經比50%的人還要富有了。

3. 旅遊自由

第三階段:旅遊自由。環遊世界是個夢?NO NO NO,等你達到這一階段,無論是亞洲、歐洲、美洲,每一年輪流換個地方玩。

4. 汽車自由

第四階段:車子不再是代步工具,你可以不考慮價格選擇自己喜歡的汽車,來彰顯自己的身份以及提高自己的生活品質。

5. 學校自由

第五階段:能為下一代提供優渥的教育資源,目光不僅僅是鎖定在本地私校,甚至開始規劃讓孩子從小就到國外唸書。

6. 工作自由

第六階段:你不用再為金錢而去被迫接受一個自己根本不喜歡的職業。你完全可以按照自己的興趣和意願去選擇工作,首要考量並非它是否賺錢,而是自己能否從中獲得樂趣與成就感。

7. 醫療自由

第七階段:有能力去享有優渥、捷便的醫療服務。哪怕生了一場大病,進行手術的錢也負擔得起。

8. 房子自由

第八階段:想住哪就住哪。無論是國內國外,城市或鄉村,甚麼形式的大別墅,統統你說了算,妥妥的人生贏家。

9. 國籍自由

第九階段,也是中級階段:不再受國旗線的限制。想要換國籍,也可通過投資等多種渠道去更換自己的生活方式。

一起來討論一下目前你在哪種財務自由階段吧~

