衰同事｜最叻搶功勞　工作卻不做　網民細數冇品同事行為見聞！

職場要注意的細節很多，尤其跟同事整天相處8小時，若對方不斷踩到自己地雷，恐會很無奈，日前一名網友抱怨「超冇品同事」，不僅只會出一張嘴，還愛搶功勞，讓他不禁好奇問大家「有遇過甚麼討人厭的同事嗎？」



一位上班族在PTT發文表示，大學時期覺得看過很多冇品的同學，認為雖然他們是豬隊友，但至少會盡力完成分配到的工作，但自從出社會後，事主細數遇到的「更冇品同事」。

有些人只會出一張嘴，把所有工作攬下，然後馬上分配給其他共事的同事，最後再負責搶功勞，讓主管覺得他做得很好，還有些同事則是上班不知道在做甚麼，工作進度很慢，又常常錯誤百出，需要別人幫忙，唯一的優點是嘴很甜，很會跟別人聊天。

事主無奈表示，一想到工作日要遇到這些冇品同事就很鬱悶，拋問「大家有遇過甚麼討人厭的同事嗎？」

相關文章：同事｜「祝你好運」也不該說？8句話似是無害 高EQ人士卻絕不說

+ 28

對此，有網友分享：

．「請喪假也要被嗆『怎麼那麼多假可以放，放很多天齁』」

．「遇過在主管、同事面前一直說你壞話，讓大家孤立你，主管常常質疑你挑你毛病放大檢視，處處針對你，同事開會常酸言酸語，只有他能欺凌同事，不能接受別人反過頭酸言酸語」

．「遇過帶新人隨便帶，教錯了又不敢承認」

．「討厭那種在背後一直講主管壞話，但在主管面前又一直巴結討好的雙面人同事」

．「不喜歡那種感覺工作要忙了，就申請留職停薪的同事」

．「討厭臨時休假的人」



【延伸閱讀，更多同事相處建議】

與朋友成為同事後對方態度大變？ 心傷在由受她恩惠到被她嘲諷…

+ 16

怎樣圓滑地罵人蠢同事也不難堪？ 3句說話經包裝後難聽都變順耳

+ 7

12星座｜一凹一凸不一定是最佳拍檔？即睇十二星座合拍同事配對

+ 15

延伸閱讀：

00世代求職最在乎哪些？房仲打破高工時印象 5項優渥條件搶人

職場最噁心是哪句話：公司不會虧待你、能者多勞....「這句」網最有感

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】