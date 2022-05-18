放工就放鬆　不再聽電話？收工後仍收到老細電話　其實也是種契機

當我十八、九歲初踏入社會的時候，我放工是會熄電話的，反正找不到我也沒甚麼大不了。後來受到上司的重視，我開始了 24 小時準備隨時聽電話的生涯。



老細心中的想法

其實在老細高層心目中，員工大概有幾類之分的：

．以時間換取金錢的員工

．以知識技能換取金錢的員工

．以管理能力換取金錢的員工



工作與員工自身的黏度，隨職級和責任而變高。

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十八、九歲的我，是以時間換取金錢的。換言之，我肉身的存在就是工作的主要部分，而這亦反映在我的待遇之上：沒有必要提早返工，用膳時間無人打攪，放工可以立即熄電話，不帶走一片雲彩。

後來受到上司重用，開始做一點知識型和管理型的工作。就在那時開始，我從來未熄過電話，也分不清那一刻才是放工時間：過了放工時間但未完成工作？通宵達旦也要「死掂佢」；放假正在睡午覺的時候突然電話響起，便要打醒十二分精神，頭腦清晰的給予指示。

沒有放工時間，有辣有唔辣

在我現在的小公司，大致上也有分時間制和責任制工作的。

以時間換取金錢的同事，返工一定要準時，但是放工後也盡量不打擾他們。

以知識技能換取金錢的同事，返工放工時間相對自由一點點，自己安排工作進度，於是也沒有夠鐘收工這回事。

以管理能力換取金錢的同事，基本上沒有下班時間：午飯時間一邊用膳一邊開會；晚上回家後仍然拿着電話討論工作事項；遇有突發事件，放假也要統籌其他同事工作。當然有時完成工作後早走，我也不會理會的。

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薪金是唯一指標嗎？

當你看到這裏，你可能會發現工作量和薪金掛勾。但其實越是核心的同事，越需要成就感和滿足感去支撐：提出的意見能否獲得認真考慮，在公司有多少話語權，公司有沒有提供資源把構思化成現實……等等，都是他們重視的東西。

結語

當小薯有小薯的快樂，當中高層有中高層的成就感。如果你喜歡有返工有放工的話，以肉身存在作為工作方式的工作可能比較適合你；如果你希望有更多發揮，接受更多挑戰的話，放工放假仍然工作，會是你的生活方式。