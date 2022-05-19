職場英語｜返工遲到該怎道歉？除sorry, I'm late　還有這8種說法

Sorry, I’m late! 遲到英文除了這句還可以怎麼說？超過五種遲到道歉英文，還有遲到原因英文說法一起教給你。



無論是國內外的職場，都很注重時間觀念。上下班需準時，開會時更切忌遲到，但凡事總有個萬一，有時明明算準時間出門，卻還是因一些意外插曲而遲到了。這時候該怎麼向公司表示歉意並妥善處理呢？除了「Sorry, I’m late.」之外，這篇文章將介紹其他常用句子，幫助你緩解因遲到造成尷尬的局面，透過正式與非正式的遲到道歉說法，你也可以依照場合選擇適合的表達方式，現在就一起來看看吧！

遲到有分突發與預知兩種，即睇兩種情景下的道歉方式：（按圖了解）

+ 29

遲到英文的表達方式很多種，依照場合又可分為正式或非正式的用法，以下先介紹四種正式說法給大家認識：

1

I'm terribly sorry for not being on time. （真的很抱歉我遲到了。）

Terribly 在這裏當副詞，用來修飾後面的 sorry，有「非常地」的意思，也可以用 truly、very、really 做替換，for 在這裏有「為了…（某事）」的意思，可以接名詞或是動名詞。

2

I deeply apologize for not being on time. （我為遲到鄭重地道歉。）

動詞 apologize 有道歉的意思，deeply 在這裏當副詞，用來修飾後面的動詞 apologize，有「鄭重地，深深地」意思。apologize for 是指為某事而道歉，後面一樣可以接名詞或是動名詞。

相關文章：Email結尾｜只懂Best regards怎夠用？即學7個電郵常用英文用語

+ 22

3

Please accept my sincere apology for being late. （請接受我對遲到真誠的歉意。）

名詞 apology 源自動詞 apologize，在這裏是「道歉；歉意」的意思。接受歉意使用的動詞是 accept，accept one’s apology 就是「接受某人的道歉」。另外，這裏使用了 sincere （真誠的），用來加重語氣，表示說這句話的人是發自內心的道歉，並希望對方接受。

4

Please forgive me for keeping you waiting. （請原諒我讓你久等了。）

Forgive 是動詞「原諒」的意思，在英文裏，我們會用 forgive someone for something/V-ing 來表示「原諒某人做的某件事」這裏指的是讓對方乾等，可以使用 keep someone waiting 的句型。

相關文章：職場英語｜加人工英文該怎說？別說increase salary 它才是正確

+ 25

上述的四種遲到英文表達方式適用於正式場合，如與客戶約談合作，或是與公司內部高層開會等。如果是日常較頻繁的會議討論、週會，且參與同仁多為部門間同事，可以使用以下四個較非正式的英文說法。

1

I'm sorry, but I'm going to be late. （抱歉，但我會晚到。）

這是最常見的說法，開門見山直接告知對方自己會遲到，建議使用較有禮貌的說法，在說明遲到前先加上一句道歉詞，讓對方知道你不是故意的，也可以為自己緩頰。

2

I'm running 5 minutes late. （我會晚個五分鐘。）

我們通常會用 Running + 數字 + minutes late 來表達會遲到幾分鐘，如果覺得不太好記，可以想像成因為快遲到，所以用跑的，想要早點抵達約定地點，屬於較口語的用法。如果跟朋友約見面或跟同事有約，但因事耽擱，無法準時出現，就可以使用這個說法。

相關文章：職場英語｜老細說"fire away"不是要炒你 即睇6個常見片語意思

+ 17

3

Sorry! Something came up. I’m not going to make our 9 a.m. meeting. （不好意思，臨時有其他事情，我沒辦法趕上九點的會議了。）

在英文裏 Something comes up 是個很常用來表示「臨時有事」的說法，come up 可以解釋為「上升；出現」。 make 在這裏是「趕上」的意思，你可以在後面加上想趕上的活動，也可以直接用代名詞 it 來指稱特定的活動，如 I’m not going to making it.

值得注意的是，當你使用 it 時，須確保先前的對話已出現過雙方都有共識的這個活動，否則沒頭沒尾地單說「 I’m not going to make it. 」會讓對方不知道你在說甚麼。

4

I'm on my way. I'll be there in 10 minutes. （我在路上了，十分鐘後就到了。）

be on my way 是「在路上」的意思，而使用介係詞 in 加上時間的句型可以用來表示「某段時間之後，就……」，在許多不同場景都很實用，如 I’m leaving the office in five minutes.（我五分鐘後離開辦公室）。

相關文章：Email技巧｜亂用ASAP隨時激嬲人？ 商務電郵有件事比簡短更重要

+ 16

當你遲到時，除了真心誠意地道歉外，也可以說明自己遲到的原因。以下是幾個常見的遲到原因，供大家參考。要注意的是因為遲到是一個已經發生的事實，因此在闡述原因時都要使用過去式。

人為原因

．I overslept. （我睡過頭了。）

．I forgot to set the alarm. （我忘記設鬧鐘了。）

．I was stuck in the traffic. （我被卡在車陣裏。）

．I missed the bus/train. （我錯過了公車／火車。）

．I was feeling under the weather. （我身體不太舒服。）



天災、不可抗力原因

．The rain was pouring outside./It was raining cats and dogs outside. 外面下着傾盆大雨。

．I got a flat tire. 我的輪胎爆胎了。

．There was an accident on my usual way here, so I had to take a detour. 我平常來的路上發生車禍，所以我必須繞路。



職場上因自己遲到而讓人枯等是一件非常無禮的事，因此無論原因為何，務必都要先向對方道歉。各國對於遲到的容忍限度不一，在香港如果遲到五至十分鐘內都還算可以諒解的範圍，但如果是參加會議或其他重要場合，有時候遲到一分鐘就已經釀成大禍了，因此建議大家平常還是要做好時間管理喔！

【本文獲「VoiceTube」授權轉載。】