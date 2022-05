職場英語｜返工遲到該怎道歉？除sorry, I'm late　還有這8種說法

Sorry, I’m late! 遲到英文除了這句還可以怎麼說?超過五種遲到道歉英文,還有遲到原因英文說法一起教給你。



無論是國內外的職場,都很注重時間觀念。上下班需準時,開會時更切忌遲到,但凡事總有個萬一,有時明明算準時間出門,卻還是因一些意外插曲而遲到了。這時候該怎麼向公司表示歉意並妥善處理呢?除了「Sorry, I’m late.」之外,這篇文章將介紹其他常用句子,幫助你緩解因遲到造成尷尬的局面,透過正式與非正式的遲到道歉說法,你也可以依照場合選擇適合的表達方式,現在就一起來看看吧!

遲到有分突發與預知兩種,即睇兩種情景下的道歉方式:(按圖了解)

遲到英文的表達方式很多種,依照場合又可分為正式或非正式的用法,以下先介紹四種正式說法給大家認識:

1

I'm terribly sorry for not being on time. (真的很抱歉我遲到了。)

Terribly 在這裏當副詞,用來修飾後面的 sorry,有「非常地」的意思,也可以用 truly、very、really 做替換,for 在這裏有「為了…(某事)」的意思,可以接名詞或是動名詞。

2

I deeply apologize for not being on time. (我為遲到鄭重地道歉。)

動詞 apologize 有道歉的意思,deeply 在這裏當副詞,用來修飾後面的動詞 apologize,有「鄭重地,深深地」意思。apologize for 是指為某事而道歉,後面一樣可以接名詞或是動名詞。

3

Please accept my sincere apology for being late. (請接受我對遲到真誠的歉意。)

名詞 apology 源自動詞 apologize,在這裏是「道歉;歉意」的意思。接受歉意使用的動詞是 accept,accept one’s apology 就是「接受某人的道歉」。另外,這裏使用了 sincere (真誠的),用來加重語氣,表示說這句話的人是發自內心的道歉,並希望對方接受。

4

Please forgive me for keeping you waiting. (請原諒我讓你久等了。)

Forgive 是動詞「原諒」的意思,在英文裏,我們會用 forgive someone for something/V-ing 來表示「原諒某人做的某件事」這裏指的是讓對方乾等,可以使用 keep someone waiting 的句型。

上述的四種遲到英文表達方式適用於正式場合,如與客戶約談合作,或是與公司內部高層開會等。如果是日常較頻繁的會議討論、週會,且參與同仁多為部門間同事,可以使用以下四個較非正式的英文說法。

1

I'm sorry, but I'm going to be late. (抱歉,但我會晚到。)

這是最常見的說法,開門見山直接告知對方自己會遲到,建議使用較有禮貌的說法,在說明遲到前先加上一句道歉詞,讓對方知道你不是故意的,也可以為自己緩頰。

2

I'm running 5 minutes late. (我會晚個五分鐘。)

我們通常會用 Running + 數字 + minutes late 來表達會遲到幾分鐘,如果覺得不太好記,可以想像成因為快遲到,所以用跑的,想要早點抵達約定地點,屬於較口語的用法。如果跟朋友約見面或跟同事有約,但因事耽擱,無法準時出現,就可以使用這個說法。

3

Sorry! Something came up. I’m not going to make our 9 a.m. meeting. (不好意思,臨時有其他事情,我沒辦法趕上九點的會議了。)

在英文裏 Something comes up 是個很常用來表示「臨時有事」的說法,come up 可以解釋為「上升;出現」。 make 在這裏是「趕上」的意思,你可以在後面加上想趕上的活動,也可以直接用代名詞 it 來指稱特定的活動,如 I’m not going to making it.

值得注意的是,當你使用 it 時,須確保先前的對話已出現過雙方都有共識的這個活動,否則沒頭沒尾地單說「 I’m not going to make it. 」會讓對方不知道你在說甚麼。

4

I'm on my way. I'll be there in 10 minutes. (我在路上了,十分鐘後就到了。)

be on my way 是「在路上」的意思,而使用介係詞 in 加上時間的句型可以用來表示「某段時間之後,就……」,在許多不同場景都很實用,如 I’m leaving the office in five minutes.(我五分鐘後離開辦公室)。

當你遲到時,除了真心誠意地道歉外,也可以說明自己遲到的原因。以下是幾個常見的遲到原因,供大家參考。要注意的是因為遲到是一個已經發生的事實,因此在闡述原因時都要使用過去式。

人為原因

.I overslept. (我睡過頭了。)

.I forgot to set the alarm. (我忘記設鬧鐘了。)

.I was stuck in the traffic. (我被卡在車陣裏。)

.I missed the bus/train. (我錯過了公車/火車。)

.I was feeling under the weather. (我身體不太舒服。)



天災、不可抗力原因

.The rain was pouring outside./It was raining cats and dogs outside. 外面下着傾盆大雨。

.I got a flat tire. 我的輪胎爆胎了。

.There was an accident on my usual way here, so I had to take a detour. 我平常來的路上發生車禍,所以我必須繞路。



職場上因自己遲到而讓人枯等是一件非常無禮的事,因此無論原因為何,務必都要先向對方道歉。各國對於遲到的容忍限度不一,在香港如果遲到五至十分鐘內都還算可以諒解的範圍,但如果是參加會議或其他重要場合,有時候遲到一分鐘就已經釀成大禍了,因此建議大家平常還是要做好時間管理喔!

