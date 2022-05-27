同事｜專心工作不合群　公司竟被排擠　事主嘆「團隊精神」變了質

有些職場新鮮剛入職時，會跟同事、主管建立良好互動，以培養未來人脈，不過日前有位女網友表示，自己在公司是獨行俠，只會埋頭苦幹不聊天，發現職場上會排斥「較沉默的獨行俠，還可能被議論」，讓她無奈表示「我自己就因為當獨行俠被警告過」。



一位上班族在Dcard自述，她在工作時會埋頭做事，不太跟同事閒聊，以前認為公司請員工就是「要做事」，但近期發現「職場社交大過於做事，在職場上當獨行俠會被議論，別人會覺得你不把他們放在眼裏。這種排斥獨行俠的狀況，在女性群體為大宗的公司更常見」。

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事主疑惑，「公司希望員工把同事當朋友、要社交、要歡樂氣氛，但私底下抱怨誰工作沒做好，我不懂意義在哪？」她無奈表示，「我們不是不能團隊合作，是建立同事的界線，把事情做好才是共同目標，並不是工作歡樂聊天才叫團隊精神」。

接着，她指出「反而覺得和同事關係太過緊密，會容易在公事上有私心，還可能鬧翻或講八卦」，而且自己曾因為獨善其身，被主管警告過，還面臨差別待遇。

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對此，網友認同表示：

‧「有時候我們這種人，心理建設必須比一般人強大數倍，這樣才不需依靠虛假的職場友情生存」

‧「我跟妳一樣耶，我也是覺得工作把事情做好就好，不需要八卦和議論，我覺得獨行俠不是不合群，只是懂得與人保持距離」

‧「認同妳+1，跟同事沒有界線的話，到時做事就會很難處理，有的人還會走心開始鬧脾氣」

‧「深有同感，差點以為是自己發的文」



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