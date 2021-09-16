辭職｜離職會在同事間「傳染」？逃亡潮會否發生全看這「兩個人」

受疫情衝擊，各行各業都出現缺工潮，但電商巨頭亞馬遜（Amazon）其實早在疫情大爆發之前，就有嚴重的人才流動問題，亞馬遜在 2019 年，聘請了超過 77 萬計時人員，但是留下來的只有不到 15 萬人，而亞馬遜人力流失的情況在去（2020）年疫情蔓延後更是雪上加霜。



根據《泰晤士報》（The Times）分析，亞馬遜計時人員平均每年的流動率高達 150％，而大多數企業的員工流動率普遍落在 12% 到 20% 之間，亞馬遜的高流動率因此引起外界關注，遭疑難以在員工離職時即時遞補人力。

「離職」對員工來說也是一項重大的決定，可能會影響到家庭或生計，但為何有時企業內部的離職潮就像傳染病一樣，一發不可收拾？其實，離職真的是會傳染的！ 若是離職的原因與其他員工或上司有關，這種現象就稱為「離職傳染」（Contagious Quitting）。

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管理者如何避免離職潮？造成「離職傳染」的 2 大主因

《領導力與組織發展期刊》（Leadership & Organization Development Journal）刊登的一項研究，針對 93 家不同的汽車經銷商、201 位員工進行訪談，結果發現，有 2 大原因會影響離職意願：

1. 離職的人是「誰」

試想，若今日坐在你隔壁的同事離職了，你是否也會有想走人的念頭呢？不一定！並不是任何人的離開都會影響到他人，可以說，「誰」離職才是重點。

《The Conversation》指出，當表現優異的員工離職時，其他人可能會重新評估這間公司，員工可能會將其解讀為公司正在「走下坡」，或是不夠重視優秀員工的徵兆。此外，優秀員工離職之後，其他員工會認為自己不得不負擔更多、更吃重的工作，也因此增加了考慮離職的可能性。

相反地，若是生產力不佳、工作能力低落的員工離職，剩下的員工會給出較為正面的反應，認為這樣有助於增加團隊的價值，自然也更有意願留在公司內。

2. 主管面對員工離職的態度

另一方面，當公司內有員工離開時，領導者的態度也很重要。在大多數情況下，員工並不知道同事離職的原因，也就會產生許多臆測，此時領導者若能及時提供正確的資訊，就能減少同事之間的八卦，或是以訛傳訛。

舉例來說，一名優異的員工離職，背後原因也有可能是想回學校進修、提前退休或是搬家等，這類的原因與公司並沒有直接關係，但難保其他員工會忍不住猜想公司是不是出甚什麼問題，因此管理者若可以提供正確的資訊，就能舒緩員工的不安感，有助於減少「離職傳染」。

另外，主管本身若夠有遠見跟本事，員工會覺得主管共事能夠不斷激勵自己成長，那麼就算表現優秀的同事離職，也比較不會受「離職傳染」影響。

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組織內發生離職潮，未必是壞事

在疫情這樣的大危機過後，員工更能看清公司和上司的危機處理能力，根據 HR Reporter 網站的調查，約有 1/5 的人想在疫情後換工作，如果再加上「離職傳染」的影響，可能會造成更多人選擇辭職，而此時許多企業都需要優秀的員工協助復原及重振，因此，防止「離職傳染」將是領導者的重要課題。

不過《Inc》也指出，如果一些表現不佳的員工因為「離職傳染」而離開，對組織來說未必是壞事，還可能為公司帶來 3 項好處，包含增加升職機會、減少團隊中的負面影響，以及去蕪存菁留下對組織有意的員工。

貝索斯曾在 4 月的股東信中指出，要將亞馬遜變成「全球最棒的僱主」，隨着解封時代來臨，也許該是亞馬遜採取行動的時候了，若是能夠調整策略，克服這一波「離職傳染」的險境，那麼留下來的員工，勢必能為公司帶來更多益處。

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