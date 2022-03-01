同事｜兩種新同事誰較受歡迎？網民一個原因　選能力強但冷漠一位

甚麼樣的員工在職場上比較受歡迎？有網友就在PTT提到最近是跳槽旺季，當新員工進公司後通常會分為兩種人，一種是學習能力強卻冷淡，另一種則是能力不強卻很努力學習並發問，他好奇大家會比較希望跟哪一種人共事？



原PO以「在職場上比較喜歡哪一種新進同仁」為題寫道，職場上通常會分成兩種類型的人，一種是學習能力和工作能力都不錯，工作內容教過一次就學會，但平常不太聊天，開口閉口都是工作內容，與其他人之間彷彿有了一層隔閡，下了班就好像不認識似的。

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另一種人則是相反，學習能力、記憶力比較不強，有時一些作業流程得做過兩三次才會記住，還沒搞懂前會不斷地問問題，但是態度都很好，平時也會和同仁聊天、開玩笑，感覺讓人很親切。對此，原PO好奇想知道，如果要選新進同事的話，大家比較希望和哪一種人一起共事呢？

兩種人都有人力挺，但多數人選擇第一種，「A，趕快做完趕快下班」、「當然是A，合作起來比較輕鬆」、「A啊，我是來上班的不是來聊天的」、「現在的同事就是屬於B的那一種，跟他當好朋友很開心，但是工作能力就是一直不太好，一樣的工作還是常常出錯，都說是『工作』了，那肯定要找能力不差的同事」、「A啊，不想勞心費神」、「A啦，B可能要你擦屁股」、「踏踏實實認真工作的人吧！會做事、不雷比較重要，聊天甚麼的說穿了意義不大」。

不過也有少數人有不同看法，「會選B，又不是教不會，態度又好，上班心情也好」、「B，教兩三次就會也不算笨，工作氣氛好上班會比較愉快」、「其實大家選都選A但在職場就是B比較吃香，做人比做事重要太多了」、「B。跟A相處壓力很大，上班會不快樂」、「B啦，新人就刻意冷淡其實是個警訊，跟人相處不能只看一開始那幾週，接下來呢？你搞不好被A搞到想離職；B不知道就問，態度也很好，這才是好現象」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】