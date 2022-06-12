MPF｜2022年人均慘蝕近3萬強積金！「一原因」不宜急轉買保守基金

2022年環球投資市場不穩，港股、美股齊齊大跌，使香港人強積金戶口見紅，有報道指今年截至4月下旬，香港人強積金人均蝕約HK$27,000，單計4月人均已輸過萬元。過去數年戰績特別出色的多隻北美及環球股票基金，今年閒閒哋跌一、兩成，表現甚至不如多隻保守基金。不過，強積金畢竟是持續數十年的長線投資，因一時熊市而轉倉至保守基金，恐怕錯失長線資產增值機會。



保守基金輸少但不可當贏

查看經濟通網站的強積金排行榜，以2022年初至5月5日計，回報最好的10大基金居然全數是極低風險的保守基金或保證基金，如交通銀行愉盈強積金保守基金、東亞集成信託強積金保守基金等，但全部回報少於0.2%，只能算是保本。

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強積金保守基金的主要投資工具港元短期銀行存款及短期債券，目標是贏取與銀行港元儲蓄存款利率相若的回報。雖然保守基金在熊市中卻發揮了防守作用，但中長線回報卻乏善可陳，甚至是跑輸通脹。如把時間線拉長至3年，今年「表現最佳」的10隻基金回報只有1.52%至3.67%，未能剛過去的大牛市中受惠。

2022年10大表現最佳強積金

2022年10大表現最佳強積金（Planto授權使用）

進取投資中長線仍跑贏

過去幾年表現最佳的股票基金方面，雖然在2022年首季無一倖免地蝕錢收場，但以3年表現計回報依然理想。例如滙豐銀行智選北美股票基金3年回報為41.90%，友邦優選北美股票基金回報為38.74%。

這些投資北美市場的股票基金，主要投資範圍通常包括Apple、Microsoft、Tesla等大家耳熟能詳的科技股。受惠於近年美股大牛市，這些股票基金縱使今年回報有所折讓，但中長線回報仍十分可觀。

過去3年表現最佳10大北美股票基金

過去3年表現最佳10大北美股票基金（Planto授權使用）

是否應該轉倉保平安？

最理想的強積金操作方法，固然是在股市大跌前及時轉倉至保守基金，避後跌市後再趁低位重新買入股票基金，但能洞悉先機談何容易？滙豐一項報告指，該行80%至90%強積金成員在2021年未有轉換基金，這反映香港人甚強積金投資甚不積極，能把握時機低買高賣的人少之又少。

如打工仔在強積金損手之時，再調倉到保守基金，短期內可防止資產一跌再跌，但日後亦可能錯過市場反彈的資產增值機會。因此，目前在強積金市場蝕錢的打工仔未必需要過份保守或悲觀，在底位繼續供低水的股票基金，亦可視為趁低吸納優質股票資產，可望在下一個升市周期反勝。

強積金的投資周期可長達數十年，期間必然會經歷多個牛市及熊市，打工仔不用因短暫市況波動而慌亂，年輕上班族大可維持進取投資，並隨着年齡增長考慮投資更多防守性基金，以降低周期性市場波動風險。

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