理財｜儲蓄有多少才夠退休？原來有算式計算　30歲才開始儲已算遲

「工作到甚麼時候才能退休？」、「想50歲退休該準備多少錢才夠養老？」老是喊着要財務自由、提早退休享受人生，為甚麼每每話到嘴邊，講完卻又默默低頭繼續工作，如果真有那麼一個機會，你能毫無懸念的離開職場嗎？



其實，想不用上班也不必擔心沒錢花，只要你能夠靠着投資、房租、債券這些「被動收入」，足以支付日常生活開銷時，基本上具有「財富自由」也就是「FIRE」（Financial Independence Retire Early）的資格，但在這之前你必須先知道自己每年花多少。

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輕鬆計算總開銷 靠「4％法則」退休不煩惱

根據台灣行政院主計總處統計，2017-2019年台灣人平均月消費約2萬2360元台幣（約港幣6168元），若依最高標金額的台北市來看，2019年每人平均月消費支出為3萬981元（約港幣8547元）。

第一名分析師楊應超曾表示，美國的Trinity Study提出一項「4%法則」，如果一個人全部投資存款的4%，可以平衡一年的開銷，就可以安心地退休了。

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何謂「4%法則」：

每年消費總額÷4%（等同每年花費的25倍）＝退休至少該存到的金額



舉例來說，若依台北市每人平均月消費支出取整數3萬元台灣來看，每年共要花上36萬台幣，36再乘以25，也就是說存900萬台幣（約港幣248萬元）就可以了。

你的時間真的不多 賺進「自由的數字」很重要

「這是一個最好的時代，也是一個最壞的時代」出自狄更斯世界名著《雙城記》的一句經典台詞，面對醫療科技發達的「最好時代」，現實世界卻是薪資不漲、物價飛漲、工作機會少的「最壞時代」而言，許多人對投資理財不是抱持着慢慢來的「輕忽」心態，就是乾脆「放棄」，轉追求小確幸就好的信念。

投資理財專家施昇輝認為，現代年輕人多半25歲才開始進入職場賺錢，但AI人工智慧發達，或許到了50歲就失去了工作，但在活到100歲之前，卻還有50年必須在沒有固定收入的情形下度過。

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「從25歲到50歲，只有25年可以累積未來從50歲到100歲的50年所需要的生活費，你真的覺得時間很多嗎？」

想要換取之後的「財富自由」，施昇輝建議，在薪資不漲、物價飛漲的現在，勢必要增加額外的收入，不是去兼差就是靠投資來獲利，如果真的不知道要做甚麼，就去加強相關工作技能或語言能力，讓自己「增值」獲得未來加薪或有賺額外收入的機會，「不要再當一隻鴕鳥，不要以為船到橋頭自然直」。里財一

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