【MPF】基金便覽資訊多別隨手掉棄　5大注意事項助管理強積金！

想在強積金計劃中賺錢，少不免要做一些「功課」，強積金計劃的「基金便覽」便是一個讓打工仔詳細了解成分基金的工具。不過，「基金便覽」資料非常多，究竟有哪些重點需要特別留意呢？MPF專家梁世傑將於下文分享。 文：梁世傑

MPF專家梁世傑指，「基金便覽」可幫助計劃成員詳細了解成分基金，當中基金表現資料及風險標記等資訊非常有參考價值。(資料圖片）

強積金計劃會透過有很多不同的途徑與計劃成員溝通，例如：成員講座、媒體廣告、短片、定期信函等等。當中，以「基金便覽」為最重要的溝通資料。

積金局的《強積金投資基金披露守則》規定強積金計劃要每年向計劃成員提供不少於兩份「基金便覽」，亦規定了「基金便覽」的內容要包括以下資料：

1.基金資產值 2.推出日期 3.各成分基金的投資目標 4.投資組合分布 5.投資組合內十大資產 6.基金表現資料 7.與訂明的評核基準比較投資表現 8.與獲認可參考投資組合比較投資表現 9.最近期的基金開支比率 10.適當基金風險標記 11.基金類型描述 12.風險級別 13.評論

正所謂「先求知，再投資」，管理強積金投資就要從了解強積金的成分基金開始。而「基金便覽」正正就是幫助計劃成員去詳細了解成分基金的工具。

基金便覽5大注意事項：（按圖了解）

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留意5大注意事項

成分基金作為強積金的投資主體，其「投資目標」規範了投資經理的操作。很多成分基金都將投資目標寫進基金名稱，例如環球股票基金，就顧名思義是以環球股票作為這個基金的投資目標，亦方便大家把基金作出分類及比較。

「十大資產」會實際列出資產的名稱及持有比例。很多成分基金以「基金中的基金」去進行投資管理，一隻成分基金之下會分別投資於多隻基金，最常見的有混合資產基金，好像核心累積基金的第二層基金會分別投資於一隻環球股票基金及一隻環球債券基金去達成股60%，債40%的「投資目標」，甚至於第二層基金之下再投資不同的第三層基金。於「十大資產」的披露中，就不是列出第二、三層的基金名稱，而是會把最終持有物，例如個別股票及債券名稱歸納列出。

「基金表現資料」主要按一年、五年、十年及自基金成立起列出回報的表現，而回報又會分別以累計回報及年率化回報顯示。長遠年期的回報可以檢視該成分基金經歷不同經濟週期的表現，而近年年期的回報趨勢，亦可以是選基成分基金的一項因素。大家比較回報時宜先看看「基金便覽」的報告日期，以相同日子及年期作比較，才能得出可靠的分析結果。

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「基金風險標記」及「風險級別」是記載於基金便覽的兩大風險資料。成分基金的回報比較當然是愈高愈好，相反，風險當然是愈低愈好。「基金風險標記」提供了一個量化數值，該數值由計算過往三年的回報標準差而得出，並拿來以回報除以風險的比率來評價基金的整體表現，而不是單單看回報高低。不過，積金局沒有規定「基金便覽」要提供「回報／風險」比率，大家唯有從基金便覽抽取相關資料自行計算。前文詳細說明了「風險級別」這項於2020年4月剛開始新設的風險披露資訊，大家宜盡早熟習了解。

「評論」是基金便覽內最為非數字性的一環。其他各項資訊皆用數字來表述基金的過往表現，例如投資比例，回報及風險等，唯有「評論」是基金經理以文字來表達及分析過往表現，有些好的基金評論會有基金經理談及對未來投資市場的看法及投資部署，可惜，現時大多「評論」像報章新聞版般，只作表面時事式報導，鮮有記錄基金經理個人的真知灼見。

最後，一般強積金計劃的網站都有刊載近期的「基金便覽」，積金局的網站亦有將所有計劃的「基金便覽」集中刊載，方便大眾一站式獲取。唯積金局的「基金便覽」更新較慢，往往不是最新的期數。大家閱讀「基金便覽」時，宜留意該便覽的製作日或截數日，以確定為最新資料，這才能使「基金便覽」內的分析及數據有效幫助自己作出未來的投資部署及選擇。

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