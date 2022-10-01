職場12星座｜你會否自視過高？「第一位」凡事都問：是因為我嗎？

有的人喜歡把責任算在別人的頭上，但也有人完全相反，不管立功還是出錯，都會認為與自己有關。



日本網站《占TV》最近就分析十二星座的人，究竟「自我意識過剩」程度該怎麼排行。

你是否自我意識過剩？即睇12星座排行榜！：（按圖了解）

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第12名 人馬座

人馬座喜歡挑戰不同的新鮮事，如果自我意識太過強烈，反而容易綁手綁腳的，因此不會太過強求自己。

第11名 雙子座

雙子喜歡聽八卦，甚至自己當狗仔，根本沒空把專注力放在自己身上。

第10名 金牛座

金牛座不在意他人，覺得只要自己分內該做的事情有做到，問心無愧就好。

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第9名 水瓶座

水瓶座認為每個人本來就性格、能力不同，因此不會加以比較，自然不容易有太強烈的主張意識。

第8名 天秤座

天秤座注重平衡，而如果自我意識太強烈，就變得容易破壞理想中的平衡。

第7名 白羊座

白羊座在乎勝負，會將同伴也視為競爭對手，因此在談到輸贏時，難免有自我意識過剩的一面。

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第6名 天蠍座

天蠍座不容易相信他人，好比被告知了甚麼事情，他也還是會自己再去搜尋相關情報，以自己親眼所見為準。

第5名 雙魚座

雙魚座靈感很強，同時也為此自負，自然就會把注意力集中在自己身上。

第4名 巨蟹座

巨蟹座喜歡維持「普通」的形象，因此喜歡和他人做比較，並時時檢討自己該怎麼做，才能更接近理想中的「普通」。

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第3名 獅子座

獅子座到哪都想當主角，吸引眾人的目光。由於對自己抱持着強大的自信心，因此總是會炫耀自己的長處，以此獲得掌聲並陶醉其中，積極去建立一種與眾不同的形象。

第2名 山羊座

山羊座雖然懂得理性思考，但因為具有強烈的野心，所以反而會很清楚自己目前身處在哪種地位，並且和他人做出比較。他們總是有背負着必須力爭上游的使命努力着，看誰才是真正的贏家。

第1名 處女座

處女座天資聰穎，對事物的分析一針見血，但正因為這樣的性格，讓他們是最自我意識過剩的人。不管發生了甚麼事情，他們都會立刻覺得「難道是因為我做了甚麼，所以才會變成這樣的嗎」。而這樣子的想法，也讓他們在團隊之中，容易因為想太多，和其他人產生衝突。

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