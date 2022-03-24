進步｜不怕得罪人、謙虛又自傲　成功人士8個奇異特質　你都有？

國外許多知名大學，如史丹佛大學等，常常分析成功人士特質，做過無數質量研究，也產生百百種理論，唯一的共通性就是，成功人士通常人格較複雜，因此生活上會有很多聽來荒謬、不可思議的習慣。



查維斯 ‧ 布萊貝瑞（Travis Bradberry）博士在 LinkedIn Pulse 網站上分享他觀察到成功人士的 8 項荒謬習慣，到底與你有多「不一樣」呢？

以下8個成功人士或有的怪異特質，你也有嗎？（按圖了解）

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1. 做人禮貌，卻又不怕得罪人

成功的人喜歡問「如果」、「為何不」，意思是，他們喜歡 挑戰傳統、突破框架 ，卻又不是為反對而反對，只是為了讓事情做得更好。

他們一方面待人和善有禮，但當必須直言不諱時，又能得理不饒人，翻臉沒在怕。

2. 對工作充滿熱情，做事卻客觀又理性

對工作的熱情不會沖昏成功人士的腦袋，他們可以保有熱忱的心，卻仍理性分析工作內容。遇見結果失敗，他們會一肩承擔，找尋改善方式，並能虛心接受批評但不往心裡去。

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3. 趨同和分歧思考兼具

成功人士的思維，兼具符合主流、意見與多數人相同的思維，和喜歡高喊異音、提出不同意見的思考邏輯。當一名成功人士提出突破框架的想法時，他同時會以大眾思維檢驗自己的想法有無缺失、能否做到。

4. 個性又冷又熱

碰上熱愛的事物，成功人士可以一頭栽進去努力做、用力做，但又不至於淪陷為狂熱份子，他們懂得以冷靜收斂自己的能量，優雅的完成目標。

5. 愛工作也愛玩

腦力激盪、發表提案、執行專案等都是職場上頗具挑戰的內容，這種挑戰反而激發成功人士對工作的投入，但他們不只追求工作要火力全開，私下生活也會追求玩樂。

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6. 動靜皆宜

成功的人動靜皆宜，在一場會議上可以安靜聆聽別人意見，彙整資訊思考內化；或者，他們也可以握起麥克風、站上舞台，發表充滿自信的演說，引起群眾注目，扮演什麼角色都沒問題。

7. 聰明又浪漫

天真愚蠢的人絕不可能成功，但再聰明的成功人士，都有童真、浪漫的一面，就算再多人唱衰一件事，他都可能想做，證明自己做得到。

8. 謙虛又自傲

成功的人必須有點自傲，才能時時展現自己的優勢和表達自身成就。但真正成功的人絕對知道， 自己會成功絕非僅靠一己之力 ，前輩的耕耘加上同事的幫忙都很重要，所以懂得保持謙虛。

資料來源／Success

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