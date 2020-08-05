求職搵工｜CV寄極冇回音？　3大「阿媽係女人」級小錯切不可犯！

明明申請了上百份工作，但一個回覆都沒有！你可能犯了以下的「致命小失誤」。 無錯，一個小失誤就可以令你失去 Interview 機會。

3大send CV致命小錯：

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試想想 HR 處理篩選同學的流程，你就知道小失誤有多致命。

1. 奇怪 Email 署名

Email 署名不是 Email 名稱，要改 name0122@gmail.com 而不是 funnyname@gmail.com 已是常識，但大家容易忽略 Email 署名會出現在郵件箱當眼處，即使自己在中學時的 Email 名稱正常，但在電郵顯示名稱（Display Name)，有人會為自己改上可愛但不適合求職的名稱。

（Vanna.com）

假設你是 HR，看到這些 Email 署名，你會作何感想？

安全起見還是快到 Email Setting 檢查自己的顯示名稱是否正常。

2. Attachment 沒有申請人名稱

（Vanna.com）

假設你是 HR ，收到上千百個申請，如果每個 Attachment 的檔案名都是「CV」、「Cover Letter」，豈不是要每下載一份，都要自行在檔案名加上申請人名字？

公司請實習生，對大機構來講可能是做 CSR，但對於中小企，一定希望 Intern 替公司 Full-time 同事處理繁雜工作，「慳 full-time 同事的時間」，試問一個做事不細心、沒有工作經驗的學生，是「慳大家時間」還是「浪費大家時間」？

3. 申請電郵沒有附上重點內容

普遍申請者在申請電郵上只寫上「想申請該職位，現附上 CV...」，其實可以加一小段（不多於三行）的簡單描述，寫你為何適合這個職位、相關技能及做過的 Project，幫助 HR 快速了解申請者的特點。

筆者更見過不少申請者在申請電郵僅附上 CV﹐沒有上款下款，只有 Attachment（檔案還要沒有申請者名稱），誠意和態度，一看就知道，若你是 HR，有得選擇情況下，你會選這種申請者嗎？

最後

有人可能會問，為什麼要執著「小失誤」？其實在搵工過程，申請者應設想 HR 處理申請的流程，想想自己如何在每個過程中，方便對方處理申請，這些細節的處理做對了，HR 未必記得，但錯得太明顯，只會讓 HR 立刻刪下你的申請。

還有，明明這些建議屬「娘親是女人」的級別，但 10 個學生 總有 3 至 4 個會犯，唯有寫出來，當 Friendly Reminder。

【本文獲「vanna.com」授權轉載。】

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