搵工｜見面遇着變態主管　句句直插要害　鬧到事主覺得自己似廢物

公司招募新血員工通常會從履歷、面試應答來挑選人才，許多求職者也會在面試過程中觀察工作環境與內部員工的互動模式，判斷雙方是否合適。一位社會新鮮人在「Dcard」分享自己悲慘的面試故事，除了公司反覆更換面試地點，更被主管無情「洗臉」，讓許多網友聽完都覺得不可思議。



原PO提到，他去年畢業後就去當兵，目前退伍五個月了，大學讀的科系是剪輯、攝影相關，也曾擔任過攝影助理、報社數位記者等工作。日前他前往一家電視台應徵YT編輯，和接待人員聊了一下後發現好像只有他一位面試者，後來因為面試地點的會議室一直有人使用，所以在外面等了一陣子，沒想到填完基本資料又被通知要換地點，「想說也不是什麼大事，後來就找了一個像是辦公室外面的休憩區繼續」。

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面試開始後主管先請原PO自我介紹，他大致介紹了過去的工作以及為何想要應徵這個職位，主管聽完後認為原PO不符合此工作需要「大量剪輯」的要求，會無法勝任，甚至無情洗臉道：「你剛剛說的這些內容我們隨便一個小編，三萬塊、領三萬的小編他們都可以做到這些」、「你來之前，我就看過你的履歷了，這樣的結果我是知道的」、「你的工作經歷太差了，我們可能沒辦法錄用，我可以把你轉給別人」、「不過你經歷太差了，別人也不會用的」。

主管毫不留情的批評讓原PO自信心大減，「走出大門真的覺得自己好像廢物，坐在捷運站差一點哭出來，一個人在路上走了三個小時。」他無奈自嘲，40分鐘的面試過程中，有30分鐘填寫資料，剩餘10分鐘了解自己有多爛。

此文一出，引出許多網友安慰原PO：

．「我覺得就是被HR（人資）陰了，有時候主管要的是哪樣子，HR那邊根本不知道」

．「這種會採取羞辱人面試策略的爛公司，進去之後也不會有甚麼好下場」

．「我有遇過招聘廣告上面寫不用相關經驗，結果面試的時候問一堆有沒有相關經驗」

．「辛苦你了，剛出社會的階段是最容易受挫的時候，也有很多事情無法照自己的計劃前進」



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