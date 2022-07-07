WFH趨勢｜哪裏上班已非關鍵　「一事」比何時、哪裏工作更重要

Microsoft最新研究發現，遠端工作的工作型態在晚上出現第三個高峰期，即使現在疫情已經趨緩，但朝九晚五的工作模式仍然沒有恢復。



2020年新冠狀病毒（COVID-19）席捲全球，上班族離開了辦公室轉變為在家辦公，微軟（Microsoft）及其研究人員在今年4月發表了一項新的研究，發現在遠端和混合的工作時代，辦公的方式的確更加靈活，但就寢前卻成為新一波的工作高峰期。

對企業來說，也必須調整衡量員工工作成效的方式。員工將工作平均分配至一日中各個時段，來平衡家庭生活與工作間的負擔。

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睡前成為工作的第三高峰期

根據Microsoft研究員的發現，Microsoft Teams下班的使用者數量反而比上班時更多，尤其是在下午6點-8點之間。一般來說，午餐前、午餐後是上班日的2個高峰期，但當企業轉為遠端辦公後，就寢前的幾個小時出現了第3個高峰，Microsoft研究人員將這種現象稱為「3峰日」。

在過去的一年半裏，辦公時間和生活的界限變得越來越模糊，根據Microsoft工作趨勢指數的調查結果，現在平均每個Teams用戶在下班後使用的次數增加了42%。Microsoft部門經理瑪莉・切爾溫斯基（Mary Czerwinski）和她的團隊研究了Microsoft員工的活動時間，他們注意到有30%的員工在晚上工作，時間和幅度因人而異。

切爾溫斯基指出，「3峰日的出現表示，工作彈性變高了，人們有機會做他們當下更需要做的事情，就降低壓力水平而言，這非常重要。」

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遠端工作雖然彈性，卻也可能出現職場問題

遠端辦公讓朝九晚五的模式逐漸降低，人們可以選擇自己的工作時間，對於睡覺前出現的第三個工作高峰期，間接顯示出一個嚴重的職場問題——主管們不能夠確保自己的員工沒有超時工作，若沒有適當的休息，員工的生產力和工作的幸福感將會受到嚴重的影響。

根據研究的數據，目前不清楚究竟是甚麼原因導致第三高峰期的出現，也許是白天需要照顧小孩或跨國辦公者的工作條件改變，但證實了在混合工作的時代，沒有一種適合所有人的方法。有些人堅持傳統的辦公時間，有些人則樂於遠端辦公，人們在工作的地點、方式和時間都有更大的彈性。

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對企業來說，必須轉變工作成效的思維，現在的重點不是員工何時工作，甚至是在哪裏工作，而是如何更好地完成工作。員工可以自行規劃一天的行程，再不受限制的情況下完成工作，這樣的工作模式讓員工能夠掌握自己的時間，並且兼顧家庭。

切爾溫斯基說：「我們必須給每個人空間，讓他們按照自己的意願去做。」遠端工作和傳統的辦公模式相比，更能夠讓員工照顧好自己的家庭與身心靈健康，有效降低工作帶來的壓力，也許未來遠端工作將會必成常態，朝九晚五的辦公室文化將會消失。

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