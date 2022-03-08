WFH｜在家工作總是口痕想吃零食？未必肚餓作祟恐為缺營養素警號

新冠肺炎疫情仍然嚴峻，不少人已經開始在家工作的生活，其間少不免有「口痕」想吃零食的情況。而在家工作的其中一個好處或壞處，正正就是滿屋零食均可唾手可得。不過，「口痕」想吃東西的欲望，原來有時並非單純因肚餓這麼簡單，亦有可能是身體發出的警號。

隨着開始在家工作，「口痕」吃零食的欲望亦有所增加。（Shutterstock）

「口痕」未必因肚餓

台灣中醫師樓中亮早前分享指，日常總是感到「口痕」想吃東西的欲望，並不一定因肚餓所致。其實「口痕」的欲望與大腦神經息息相關，有機會因身體欠缺某種營養素而向嘴巴所發出的警號，提醒需要透過進食補充不足的營養。而隨着想吃的食物不同，亦反映出身體有不同的營養需要補充。

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甜食：如果特別想吃甜食，代表身體能量不足。每天維持新陳代謝或工作都會消耗一定的能量，消耗能量太多、身體太累就有可能特別想吃甜食。



建議：可吃三明治搭配水果、蔬菜沙拉，避免血糖忽高忽低。



巧克力：如特別想吃巧克力，表示身體或缺乏維他命B，特別是維他命B6及B12。維他命B可促進人體新陳代謝，一旦出現缺乏，身體就容易疲勞、情緒低落，巧克力則可通過釋放血清素令人體感知快樂。



建議：可以菠菜、紫菜、少量堅果替代巧克力。



肉類：想吃肉說明身體缺乏氨基酸或鐵等礦物質



建議：可吃豬肝、雞蛋、豬紅、紅豆、牛奶等補充缺乏的氨基酸或鐵。



炸物：想吃油炸食物表示身體缺水，體內的體液及電解質失衡，人體會想吃油炸的食物來讓身體回復正常。



建議：可吃一些滋陰的食物如黑、白木耳、蓮子、橘子等，緩解身體脫水的問題。



冰塊：如特別想吃冰塊，意味身體或有缺鐵性貧血、子宮肌瘤或婦科腫瘤等。有研究顯示，嚼冰塊能提升缺鐵性貧血患者的精神活動及動作的靈敏度，不過吃冰亦會對脾胃有所損害。



建議：可吃紅莧菜、肉類、豬紅等，搭配含豐富維他命C的食物，讓鐵質可更好吸收。



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每當「口痕」宜先喝水

樓中亮醫師亦特別提到，大腦有時會混淆口渴及飢餓的訊號，有時感到「口痕」想吃東西，其實是身體想要喝水的訊號。另外，睡眠不足或身體處於壓力狀態時，體內均會分泌飢餓素，令食慾增加，食量可比日常多。

然而，「口痕」想吃東西並非一個正常的狀態，樓中亮醫師指此舉不但會讓人發胖，還會損傷脾胃。因此，他建議日常選購小食時，先挑小包裝的食品，以免進食過量。而每當感到「口痕」時可先喝一杯水，看看20分鐘後是否仍感肚餓，如果不感肚餓就證明這次的「口痕」只是身體缺水的「假肚餓」。

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