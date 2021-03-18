疫情令上班模式難返正軌　除永續遙距工作這或也是未來職場常態…

撰文： WIW-Women In Work 最後更新日期： 2021-03-18 07:29

疫情發展至今，已徹底改變了上班族的辦公習慣，這也使愈來愈多人意識到，遠距上班或許不會只限於當前，更有極大的可能會成為未來工作新常態。

不妨思考一下，如果疫情終於到了結束的那一天，當生活重回正軌時，你會想回到以往每天在辦公室上班的日子，還是繼續採取遠距工作的方式呢？其實現在有不少人提出「混合式辦公」的工作結構，讓工時不但更彈性，工作效率亦可以提高。

按圖即睇未來職場的辦公新常態！

+ 6 + 6 + 6

#每周工作四天

早在發生疫情之前，日本 Microsoft 公司就曾實驗每周上班四天的計劃，結果他們發現，由於工作日縮短的緣故，部門開會的效率比以往更好，且員工平均生產力也增加了 40% 。這顯示出縮短工時不但能減少員工過度疲勞的問題，員工對於公司的滿意度亦會大幅增加，因此更能鼓舞工作士氣。

#三天到辦公室上班，兩天遠距工作

「332」為 Lauren C. Howe 、Ashley Whillans 和 Jochen Menges 所提出的新工作結構，意味着每周有三天到公司上班、兩天採遠距工作模式，另外兩天則為假日。「332」 特別強調於靈活性，因為員工可以選擇工作地點，安排最適合自己到公司上班的日程，而這樣的模式也是基於尊重員工的喜好，不但能確保團隊保持溝通，員工的生產力也會處於最佳狀態。

相關文章：【在家工作】別被眼神出賣你分心 Zoom分享7大主持線上會議貼士

+ 10 + 10 + 10

#6小時工作制

在瑞典哥德堡的 Toyota 汽車服務中心，早已實行每天上班6小時的工作制多年的時間，雖然縮短了工時，員工在上班期間的效率增加，但其實等同於失去了休息時間，可能會造成過大工作量。不過，仍有支持6小時工作制的人認為，早點下班就能有更多時間與家人相處或運動，而管理階層的人也會有更多時間思考企業戰略。

無論是混合式辦公還是縮短工時，我們都不可否認，在疫情大流行間已打破既有工作型態的框架，未來的一切，似乎都將不一樣了。

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】