升職｜可以努力但不應埋頭苦幹　「一原因」打工仔太聽話只會蝕底

勤勞工作、努力完成團隊與主管交付的任務，甚至承擔更多責任，上層就會看見你、因而踏出升遷加薪的第一步。在現實職場當中，這經常只是一則童話故事，《商業內幕》（Business Insider）直接點出，當過度秉持優良工作品德，反而會成為晉升之路上的障礙。多數工作者可能疑惑，為甚麼我認真堅守在工作崗位上，卻無法得到主管的賞識或認同？問題就出在「只懂得埋頭苦幹」。



努力不一定會被看見，尤其女性更容易遭埋沒

認真工作不是一件壞事，但如果同儕付出差不多的努力時，大家在管理者眼中並無區別，也就是說你並沒有比別人更加突出，而這意味當工作者不懂得怎麼展現能力、證明成果，為了目標投入的時間和心力便淪為徒勞。

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就業顧問公司 Negotiating Women 創辦人卡蘿．弗羅林格（Carol Frohlinger）提到，人們會很努力上班、交出亮眼成績單，接着就靜靜等候，期盼有一個人會注意到他們，並替他們戴上肯定的「皇冠」，卻經常成為遭遺忘的群體。她指出這些優秀的工作者，其實陷入了所謂的「皇冠效應」（tiara syndrome）而不自知。

這個現象，源自於多數人從小被灌輸了要「乖巧」、「聽話」，才能取悅長輩與老師，把習慣帶進職場當中，才意識到已經不再適用。弗羅林格表示，尤其女性會頻繁陷入此效應中，一方面展現自己時容易被視為吹牛、得意忘形，相較於男性，整體職場與社會更不待見有此特質的女性工作者，長時間下來便不懂得怎麼證明自身實力。

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主動展現進步、野心，他人才會意識到你的成長

不少知名的成功女性，都發現到皇冠效應的困境。Facebook營運長雪柔．桑德伯格（Sheryl Sandberg）就在其著作《挺身而進》中，寫到女性工作者認為低着頭、努力工作、不要太顯眼，最後終能獲得冠冕，但懷抱希望並不是招來成功的合理策略。

美國知名媒體集團 NBCUniversal 電視、串流娛樂內容負責人的蘇珊．羅夫納（Susan Rovner），也有相同經驗。2020 年第四季才接手的她，成功讓此媒體成為美國 2020-2021 年收視率最高的業者，在《富比士》（Forbes）雜誌的報導中，揭露她也曾無意識受到此效應影響。

「當時在華納兄弟（Warner Bros.）參加了女性領導者的會議，才第一次聽說這個東西，」她表示，走出這場會議後，羅夫納學到需要抬起頭，問問自己究竟想要甚麼，並確保每個人都知道她的目標，是成為華納兄弟的總裁。

弗羅林格提醒，要停止想像隱形的皇冠，首先是別再等待每一季績效考核，才要展現自身成果，有時候一封電子郵件、社群平台上的一則分享，都能即時向主管更新你的進步與努力。

再來，如果期待自己具備影響力或爭取更高地位，代表上層、平行或下屬都要喜歡和相信你，所以得更積極與人連結、分享，主動與他人建立聯繫，就像是羅夫納說的：「你必須讓你的野心被人知道，而不能假設僅僅通過努力工作，人們就會理解你的希望和夢想。」

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