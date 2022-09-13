職場穿搭｜穿西裝上班很虛偽？事主嫌熱得要命　且對工作沒幫助

受到職場風氣影響，不少上班族都會習慣穿着西裝或是套裝，認為這樣的穿着比較正式，同時也能散發出自己的專業氣息。



對此，一名網友在網絡上發文，質疑穿西裝是不是一種很虛偽的文化，而貼文底下也掀起討論。

究竟着西裝係尊重工作場合，還是虛偽的職場文化？（按圖了解！）

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一名網友在PTT上以「穿西裝是不是很虛偽的文化」為題發文，事主透露現在的工作場所或是正式場合，除了藍領工人在工地工作、軍警有規定的制服，其他工作基本上都是要穿西裝，但他質疑「可是其實這很虛偽吧，西裝這種服裝是在歐美那種氣候適合，台灣這麼悶熱，每次穿西裝都悶的要命」。

事主表示有人主張穿西裝比較正式，看起來會相對專業，「但有一定程度社會經驗的人，基本上會發現越在意穿著的人基本上越不專業，真正厲害的人即便出門只穿內褲，其他人遇到相關產業的問題需要解決還是會找這種人」。

事主認為穿西裝只是虛有其表，「我自己覺得即便正式場合有服裝需求，基本上要求穿包鞋就好了，畢竟露腳趾出來確實很失禮，其他即便要穿無袖、短褲、短裙都沒差，畢竟那不是重點，重點是專業能力」。

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貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示：

．「穿西裝是比較有禮貌，但穿醜的西裝更是顯得不專業」

．「正式場合起碼都襯衫起跳吧」

．「老實說穿西裝有加分作用，但要選到適合的」

．「一點都不虛偽，反而是種禮貌，你看台灣7、80年代的照片大部分都穿西裝」

．「台灣真的潮濕又悶熱，穿西裝在路上走根本崩潰」



另外，也有網友表示，「之前工作有個業務大哥，平常出門跑客戶都會穿長袖襯衫+西裝褲，但常常要幫忙送貨，所以搬貨時會把襯衫脫掉剩內衣，貨搬完了就全身擦乾淨再重新套上襯衫」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】