同事｜有個開心果　團隊工作效率同步提升！「一點」或令他不再笑

情流行期間，員工幸福感與健康受到越來越多企業重視。多數人可以預見，快樂的員工行為表現更好，不過，是因為工作表現好所以感到幸福，還是因為先感到幸福所以表現好？



關於幸福感的定義，是綜合評估一個人對於生活的滿意度、目前感受到的正面情緒（自豪、熱情、享受、投入等），以及負面情緒（恐懼、緊張、易怒等）。

別小看團隊中的開心果，他們或才是讓大家積極工作的動力呢！（按圖了解）

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海軍研究生學校（Naval Postgraduate School）副教授保羅．萊斯特（Paul Lester）耗時 5 年，追蹤近 100 萬名參與伊拉克與阿富汗戰爭的士兵後發現，一開始就比較快樂的士兵（前25%），在戰爭中獲得的獎項，是不快樂（後25%）士兵的 4 倍。

但研究也指出，雖然遺傳因素在 21 歲時佔工作滿意度約 30%，隨年紀越大，遺傳的重要性會降至 20% 左右。換句話說，環境因素在後期變得越來越重要，而影響職場環境的因素在於，員工是否擁有一位能給予支持（supportive）的主管。萊斯特提出以下增進員工幸福感的方法：

1. 聘僱樂觀的人，引導成員學習感恩

公司可以將面試者的積極情緒，例如享受、熱情、自豪感等人格特質作為面試評量的一環，但這不意味不聘用分數較低的員工。

重要的是，在員工進來後要定期追蹤、並且教導他們快樂的方法，像是寫下一周內發生的 3 件順利事情、並且練習在一周內主動發揮自己的優勢能力、提供正念工作坊，都可以有效提高員工的幸福感。

2. 留下擁有正向影響力的員工

研究表明，快樂具有傳染性，甚至會影響到你朋友的朋友，同樣道理，不快樂一樣會影響身邊的人。因此，當員工提辭呈，而主管只能留住其中一名員工，你應該試圖留着比較開心、快樂的那位。

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