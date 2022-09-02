求職｜簽約前才玩失蹤？年輕人甩底風盛　有爸爸甚至特意前來道歉

很多人都試過在多間餐廳預約訂位，一面訂位一面再揀，最後心中選定一間最喜歡的餐廳，然後在無聲無息之間，對所有其餘的餐廳「放飛機」。



這樣的狀況已蔓延至今天的職場，今天半宅職薯就和大家討論求職者接受 offer 之後臨時「甩底」的問題。

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不同公司管理層的經歷

最近和來自不同公司的管理層聊天，他們都不約而同遇到有求職者接受 offer，甚至連僱傭合約也簽好，最後卻突然「甩底」的情況。

這種情況有幾個層次之分：

第一種情況，求職者口頭或者書面接受 offer，然後在簽約的當天玩失蹤，在公司主動聯絡之下，求職者才以 WhatsApp 回答：「不好意思，我考慮過之後還是不接受你的 offer。謝謝你的時間！」

這種情況是相對最有責任感的情況。

第二種情況，求職者已經和公司簽定訂僱傭合約，卻在正式上班前的幾天來一個 WhatsApp，表示不會來上班（用WhatsApp 是因為希望避免電話直接溝通）。

這種情況對於公司來說並不算最壞，起碼還有幾天時間緩衝，重新安排工作給原有的員工，以及再去請人。

第三種情況，求職者已經和公司簽訂僱員合約，在正式上班前的一個晚上，來一個 WhatsApp 或者電郵說不會上班。

這是最壞的情況，因為公司往往在第二天早上才查看訊息，被這位臨時失約的求職者殺一個措手不及。

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最有家教的求職者

當中有一個事例令大家都感到很深刻：一位20歲的求職者在簽訂僱傭合約之後，相隔一小時便電話通知公司表示改變主意，不回來上班。公司管理層當然十分不高興。

但在一個半小時之後，這位求職者的父親竟親自帶同求職者來公司道歉，表示自己教導無方，失信於公司。公司管理層見到這對父女態度誠懇，於是也接受道歉，註銷了僱傭合約。

大家聽到這件事例之後，都覺得這位父親很有家教，要他的女兒上寶貴的一課，行為值得欣賞。

職場出現搶人情況

話說回來，這幾位管理層都認同今天的香港職場已經出現搶人情況：人工被搶高，員工穩定性被搶低。結果剛剛以較高薪請回來的員工，工作還未上手，便已經炒老細魷魚。招聘廣告和內部培訓新人的資源被浪費，公司雙重損失。

這情況對於一些沒有甚麼晉升空間的崗位特別嚴重。

有一位經營兒童繪畫學校的管理層便這樣做：接待處長期請不到接待員，即使請到也只是留一會兒便辭職。於是便把心一橫，乾脆不請接待員，把這份薪金攤分給幾位繪畫班導師，吩咐他們在有空閒時便兼任接待處工作。

結語

職場中搶人的情況不知道還會維持多久，但在20年前出生率經已低下的情況之下，在可見將來新加入的職場新力軍將會維持於低水平，年青打工仔將會越來越多選擇，繼續出現「人揀工」的狀況。

既然打工仔不愁沒有工作，人工也得到攀升，那麼在某程度上便代表打工仔消費能力有所提高。結果那些能夠靈活變通的商業機構支出高時收入也高。最慘的就是那些不能跟上時代的小老闆，「硬食」高薪員工的同時，卻不能夠在這變遷的大環境下分一杯羹。但商業世界就是這麼殘酷，不是嗎？

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