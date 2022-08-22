職場禮儀｜在高層身後走過就是無禮？副經理怒喝　網民：從沒聽過

職場上有許多潛規則和禮儀，一不小心犯了錯可能會被列入黑名單。



一名在公股銀行上班的網友透露最近來了一名新人，但他卻常常從副理的後方經過，也因為這個舉動讓他被喝斥「走前面」，讓這名網友擔心新人會黑掉。

這名網友在Dcard以「現在新鮮人還知道別從主管後面走過去的禮儀嗎？」為題，他說自己是在公股銀行上班，而銀行的格局是坐越後面越資深或者是副襄理等主管級，而最近來了一名新人，卻老是從副理的後方經過，起先副理都忍耐下來，頂多暗示說「有甚麼事情嗎？」但這位新人依然我行我素。

直到早前，副理終於受不了了，氣得叫他「走前面」，結果下班後這名新人就跟事主抱怨主管很兇、很難搞等等，讓事主無奈地心想「好像不知道有這種規矩，重點也不是新鮮人了，年紀也比我大兩歲，真的擔心他會不會被黑掉」。

相關文章：衰老細｜上司是麻煩還是真心衰？留意6項特徵 全中麻煩諗定轉工

+ 13

帖文一出有不少人都直言沒聽過這樣規矩：

「我第一次聽說耶，原來還有這種禮儀」

「我看不是很懂，不能從後面走過去，所以要從前面？」

「完全沒聽過的禮儀」

「沒聽過，也可能是你們主管真的很難搞，而你以為那是正常的」

「為甚麼不行？從前面走才不禮貌不是嗎？」

「為甚麼不能從後面走？副理是皇帝？還要為此生氣就是難搞啊」

「我爸是銀行副理，我沒聽他說過有這奇怪的規定」



但也有人待過的職場有這樣的潛規則：

「的確啊，就跟明明老闆坐在裏面，你硬是要擠他後面過一樣，很怪欸」

「我也是第一天入職從後面走過去，萬幸有資深同事馬上跟我說這樣很沒禮貌」

「我有特定同事也是這樣耶，都很替他們捏把冷汗，不知道長官甚麼時候會不高興」

「我之前在銀行就沒有這種規定，後來換一間傳產就有（一開始本來要從主管後面過去，單純路線短，結果同事讓我從前面，才知道原來有這種事）」



相關文章：衰老細｜品格是差不會忽然變好人 揭穿卑鄙中層4個扮嘢管理手法

+ 11

延伸閱讀：

前輩工作快10年月薪不到4萬 作業員菜鳥心慌：該跑嗎？

「60封履歷沒一個能用」 面試官曝求職者會先被刷掉原因

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】