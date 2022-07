殘酷現實｜「熟能生巧」早已過時？盲信4個觀念　小心被時代淘汰

你感到無論怎樣努力工作也是徒然嗎?

你發現身邊有些人不及你努力,但事業生涯比你更暢順嗎?

問題不在於你不夠努力,卻可能你有一些不適用的觀念。今天半宅職薯就和大家討論4個我們自小被教導,但在今時今日職場卻未必適用的觀念。



有麝自然香? 別人聞不到又有何用?

話說幾年前在某個商場旺鋪有一位中醫師,客人多得要「擔櫈仔」坐在商場通道等候,有朋友告訴我這位中醫師很出名,所以很多人慕名而來。我見他店外人頭湧湧的狀況,確信有麝自然香。

一年之後,這位中醫師搬到同一商場另一個較僻靜的舖位,我再幾次行經,竟然看不到一個等候的人。有麝真的自然香?大部分人的記憶是短暫的,"Out of sight, out of mind"。

默默耕耘總有收穫?有苦只得自己知!

我最欣賞默默耕耘的下屬,因為這些下屬真正付出,最能夠幫助公司成長。相反,那些喜歡做表面功夫,少少功勞便四處宣揚的人,對我而言是團隊的毒瘤,會令真正付出的同事感到氣餒不值。遇有這些毒瘤,必須立即剷除。

但殘酷的現實是,很多上司都是懶於管理的。假設一位懶於管理的上司有兩位下屬,A (默默耕耘),B (喜歡宣揚自己功勞)。當大老闆問 A 和 B 誰更好表現,他很自然會提及 B,因為他平日根本沒有留意 A 做過些甚麼。為免自己在大老闆面前口啞啞,還是把 B 平日的吹噓說話複述一遍比較安全。

萬般皆下品,惟有讀書高?過時也不自知!

在以前年代,資訊不如今天的流通。一個人要學新知識,主要是在學校上課,以致舊一派的人會認為新畢業生擁有最新知識。

但時移世易,除了那些先進的研究之外,大部分人在學校學的知識,基本上都是舊知識:在學習的那一天已經過時,在畢業那一天已變陳舊。在這新時代,新知識需要邊學邊做,不斷摸索才能獲取。與其拿着文憑緬懷昔日的光輝,倒不如從體驗中創造屬於自己的新知識。

Practice Makes Perfect?跳出框框才能致勝!

在以前年代,那些經由反覆練習才獲得的技能是寶貴的。

但今時今日,舊式工作快速地消失,取而代之的是做得更好更快的機器和電腦。與此同時,新工作例如網紅和社群行銷專家等已快速普及。我們需要的不是依循前人的事業路徑,而是預計未來趨勢,成為未來新興行業的先入行者。

結語

我們正處於一個快速轉變的時代,舊知識舊觀念快速過時,新知識新型態推陳出新。如果你問我甚麼知識和技能是歷久常新,放得越久越香醇的,那我會告訴你,是待人接物的技巧。

