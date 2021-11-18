辦公室禮儀｜一場同事，盡可能都不想產生嫌隙。最近有網民發帖求助，指隔離位女同事經常除鞋露出雙腳，傳出腳臭味，徴求網民意見如何解決，「再係咁落去，我驚有日頂唔順喺全公司面前XX佢！」



打工仔即使幾愛工作，遇上難頂同事，都會無晒心機。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

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連登網民十八層庭佳早前發文表示：「是咁的，近排公司請咗好多人。啲位就要重新執過，我隔嚟就調咗個隔嚟team同事。頭幾日好地地，點知上個禮拜開始，無啦啦有陣味由枱底傳上嚟......原來係佢除晒成對鞋，仲喺度係咁捽對腳。真係諗起都想嘔！」

「成間公司唔係得佢一個」

該網民續稱，希望能有實際方法去解決，因為「再係咁落去我驚有日頂唔順喺全公司面前XX佢」，又形容同事不為他人着想，「成間公司唔係得佢一個。佢令到身邊好多人都集中唔到做嘢」。不少網民留言表示有類似經歷，又建議不同方法處理，《開罐Opener》也整理了6個解決腳臭煩惱方法👇👇👇

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「出Email全公司」

有網民提議直接向對方說明問題，也有人說：「得閒搵剪報睇吓有冇醫腳臭廣告，剪落嚟趁佢未返放佢個位等佢自己睇到！」這招雖然也婉轉，不過對方隨時無視，所以記者更認同網民Palvin的建議：「出Email全公司投訴公司有異味！」一來可確保對方知道，二來更可讓公司其他同事發現問題，令對方不敢不去解決問題，至少不敢再除鞋吧！

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